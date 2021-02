Sony: State of Play estará más enfocado en juegos de PS4 y PS5

Foto: Iconos de Play Station / Google

Sony ha anunciado la fecha para el primer State of Play del año. El evento tendrá lugar este 25 de febrero a las 23:00 horas, y se podrá seguir a través de las cuentas oficiales de PlayStation en Twitch y YouTube. Este nuevo episodio mantendrá el formato de los anteriores y durará unos 30 minutos.

La compañía japonesa ha asegurado que el nuevo State of Play se centrará en actualizar la información de 10 juegos ya anunciados para PlayStation 4 y PlayStation 5. Además, habrá espacio para nuevas noticias y anuncios relacionadas con títulos independientes third party presentados en anteriores State of Play.

Desde Sony confirman que no se hablará sobre hardware durante el evento, ya que se centrarán solo en los juegos. Esto significa que no se tocarán temas como la producción de PlayStation 5, la escasez de stock o la nueva realidad virtual para PS5, anunciada ayer.

El CEO de PlayStation, Jim Ryan, ha hablado sobre la falta de stock de PS5, que afecta a todos los países del mundo desde el lanzamiento de la consola en noviembre. Según Ryan, el ritmo de producción de la máquina aumenta constantemente, pero habrá problemas con el suministro hasta la segunda mitad de 2021.

Foto: Consola de video juegos Play Station 5 / Google

Jim Ryan asegura que la demanda de PlayStation 5 “estuvo por encima de lo esperado”. Esto, sumado a la falta de materias primas que sufre AMD (el fabricante de los componentes principales de la consola) ha provocado la continua falta de stock que padecen las tiendas y los usuarios.

Actualmente es muy difícil comprar una PlayStation 5. Cada varias semanas, las principales tiendas de electrónica de consumo añaden nuevas unidades a sus catálogos, pero estas se agotan rápidamente. Entre otras cosas, es recomendable activar las notificaciones de la mayoría de las tiendas para recibir un correo electrónico cada vez que reponen stock.