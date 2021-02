Qué pasará con los usuarios que no acepten la nueva política de WhatsApp / Depor

El próximo 15 de mayo entrarán en vigor la nueva política de Condiciones y Privacidad de WhatsApp. ¿Pero qué ocurrirá si el usuario no acepta las nuevas condiciones para ese entonces? El usuario no se quedará sin acceso a su cuenta, pero sí perderá algunas de sus funciones.

La compañía empezará a mostrar de nuevo el mensaje sobre los cambios que realizará con las nuevas políticas, centrados en los datos que recopila WhatsApp de los usuarios y a su tratamiento, así como a la forma en que los negocios pueden usar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp. Según Infobae

WhatsApp comunicó que se informará a los usuarios a través de un banner y también se compartirá información a través de los estados. Los cambios son los mismos que se comunicaron a comienzo de año, lo único que cambia es la forma de dar a conocer la información para que los usuarios no se queden con dudas al respecto.

WhatsApp volverá a comunicar las nuevas condiciones por medio de banners en la app / Infobae

“En las próximas semanas, publicaremos un banner en WhatsApp con más información que las personas podrán leer a su propio ritmo. Además, incluimos información adicional para tratar de abordar las preocupaciones que hemos escuchado. Después de un tiempo, comenzaremos a recordarles a los usuarios que revisen y acepten estas actualizaciones para seguir usando WhatsApp”, informaron hace unos días.

No obstante, los usuarios no tendrán “acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que las acepten”, como se explica. Esto se traduce en que, durante “un breve período”, podrán recibir llamadas y notificaciones, pero no podrán leer ni enviar mensajes desde la aplicación.