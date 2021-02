Despiden al director ejecutivo de Parler, red popular entre partidarios de Trump

Foto: Amazon decidió cancelar por completo el alojamiento del sitio web de la empresa/Referencia

Después de que la red social Parler fuera borrada en gran parte de la web, su director ejecutivo y cofundador, John Matze, ha sido despedido por la propia junta directiva de su empresa, según un memorando interno obtenido por Fox News.

"El 29 de enero de 2021, la junta de Parler controlada por Rebekah Mercer decidió terminar inmediatamente mi puesto como director ejecutivo de Parler. No participé en esta decisión", escribió Matze en el docuemnto, que envió a los empleados de la compañía.

Te puede interesar: Wikipedia presenta su propio Código de Conducta Universal

"Entiendo que quienes ahora controlan la empresa se han comunicado con los empleados y terceros, lo que lamentablemente ha creado confusión y me ha llevado a hacer esta declaración pública".

Matze señaló que en los últimos meses se ha enfrentado a una "resistencia constante" a su visión original de la plataforma de redes sociales luego de la decisión de Amazon Web Services de cerrar Parler por no moderar el "contenido atroz" relacionado con el asalto del Capitolio por los seguidores radicales de Trump el 6 de enero.

"He trabajado un sinfín de horas y he librado constantes batallas para poner en funcionamiento el sitio de Parler, pero en este momento, el futuro de Parler ya no está en mis manos", aseguró el exejecutivo, agradeciendo a todos los empleados y los partidarios de la plataforma por "su incansable trabajo y devoción a la empresa".

La expulsión de Parler

Parler, una aplicación de redes sociales que fue ampliamente adoptada por los partidarios de Trump porque favorecía la libertad de expresión, experimentó un aumento en los usuarios luego de la suspensión permanente del expresidente en Twitter.

La plataforma se vio casi totalmente eliminada de la Red por su papel en los disturbios en el Congreso de EE.UU. Tanto Apple como Google la eliminaron de sus tiendas de 'apps' tras los intentos insuficientes de la empresa de moderar la propagación de llamadas a la violencia.

Amazon decidió cancelar por completo el alojamiento del sitio web de la empresa. Y aunque Parler intentó demandar a Amazon, un juez rechazó la demanda para que se restableciera el alojamiento de su página.

Matze emergió como una estrella de los medios conservadores en medio del caos tras la suspensión de su empresa, haciendo apariciones regulares en los noticieros para defender la libertad de expresión.

Se esperaba que Parler se relanzara antes de principios de febrero, pero las cosas se retrasaron. Una fuente de la plataforma le dijo a Fox News que la demora fue causada por la nueva marca y los cambios que ocurrieron dentro de la empresa .