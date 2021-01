Xiaomi presenta Mi Air Charge, tecnología de carga inalámbrica a distancia

Básicamente, Xiaomi convierte ondas milimétricas en energía eléctrica. Foto / Twitter

Xiaomi acaba de anunciar su propio sistema de carga inalámbrica a distancia: Mi Air Charge. Es decir, que no es necesario ni cables ni una base de carga, sino que el proceso de carga sucede de forma remota, a una distancia de "varios metros", y con una potencia de 5W, según asegura la compañía.

Además, Xiaomi afirma que su tecnología es capaz de cargar varios dispositivos a la vez con una potencia de 5W y que "incluso los obstáculos físicos no reducen la eficacia de la carga". Es cierto que no es una velocidad demasiado alta, pero sí es un pequeño gran paso adelante. La compañía no ha confirmado que vaya a implementar esta tecnología en un móvil próximamente, pero sí ha dado detalles de su funcionamiento.

Xiaomi presenta tecnología para cargar a distancia varios dispositivos



La empresa china Xiaomi presentó este 29 de enero la tecnología Mi Air Charge para cargar varios dispositivos a la vez sin contacto y a varios metros de distancia pic.twitter.com/u0mgJurD6d — RT en Español (@ActualidadRT) January 29, 2021

Xiaomi explica que el núcleo de esta tecnología se basa en el posicionamiento espacial y la transmisión de energía. La estación de carga desarrollada por la marca tiene cinco antenas de interferencia de fase que "pueden detectar con precisión la ubicación del smartphone". Una vez se ha detectado su ubicación, una serie de 144 antenas transmiten ondas milimétricas al teléfono mediante la formación de haces.

De nada sirve esto si el smartphone no tiene un sistema receptor, claro está. Por ello Xiaomi ha desarrollado un "conjunto de antenas miniaturizadas" con una antena de baliza y una serie de 14 antenas receptoras integradas. La primera transmite la información de la posición "con un bajo consumo de energía". Las segundas convierten la señal de ondas milimétricas en energía eléctrica a través de un circuito rectificador.

Básicamente, Xiaomi convierte ondas milimétricas en energía eléctrica. No es la velocidad de carga más rápida del mundo, pero sí es una cifra de lo más interesante para una tecnología tan incipiente.

Aunque Mi Air Charge tiene mucho sentido en los móviles, ya que podría ser capaz de cargar el teléfono si lo dejamos sobre la mesa, por ejemplo, la compañía china explica que podrá funcionar con relojes inteligentes, pulseras y otros wearables.

Motorola también enseña los dientes

Xiaomi no es el único fabricante que ha mostrado su tecnología de carga inalámbrica a distancia. Motorola también ha compartido en Weibo un vídeo en el que muestra su tecnología.

Este consta de una especie de dispositivo cargador que se coloca sobre la mesa. Para que funcione, el móvil tiene que estar en línea recta con respecto al cargador, es decir, justo enfrente, y a una distancia de no más de un metro.

Parece que se puede usar con varios dispositivos a la vez, pero Motorola no ha desvelado la velocidad de carga.