Free Fire fue el videojuego más descargado de 2020

Se dieron a conocer los títulos mobile más populares del año pasado y el battle royale dominó en todo el mundo

Continúan revelándose las cifras sin precedentes de la industria gamer durante 2020. La consultora App Annie realizó un informe detallado sobre el sector Mobile, que creció un 7% en descargas y un 20% en dinero recaudado, respecto de 2019. Entre la información revelada también se coronó a Garena Free Fire como el videojuego con más descargas a nivel mundial.

En un año que parecía haber estado dominado por Among Us, el título de Inner Sloth se quedó con el segundo puesto en el ranking de videojuegos con más descargas.

Top 5

El Top 5 a nivel mundial lo completaron Subway Surfers, PUBG Mobile y Gardenscapes – New Acres. Es interesante destacar que ninguno de estos videojuegos se estrenó este año, sino que varios de ellos ya tienen una larga trayectoria, como Subway Surfers, lanzado en 2012.

Se confirmó que el 78% de las descargas de videojuegos son en el terreno casual, con títulos como Among Us y ROBLOX. Sin embargo, el 66% de la recaudación anual se hizo en videojuegos más competitivos. Algunos de estos casos incluyen títulos que hicieron el paso de consolas o PC a mobile, como Call of Duty o PUBG. Esto da como resultado que los títulos hardcore también demanden más tiempo de juego que los casuales.

Esta información es una pequeña porción de lo que reveló el informe de App Annie. La compañía también compartió el ranking de los videojuegos que lograron los más altos promedios de usuarios activos por mes. En esta categoría, PUBG Mobile se encuentra en primer lugar, seguido por el clásico Candy Crush Saga, Ludo King, Among Us y Free Fire. Ludo King también es otro título con varios años en el mercado, pero a fines de 2020 logró convertirse en el videojuego indio más descargado, superando los 500 millones de usuarios.