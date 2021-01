Clubhouse, la nueva red social exclusiva de audio

En comparación con otras herramientas de redes sociales, su número de usuarios sigue siendo relativamente pequeño / Foto: Twitter

Millones de personas utilizan las redes sociales cada día para diferentes propósitos, desde estar en contacto con amigos hasta para mantenerse informado de lo que ocurre en el mundo.

Con una gran variedad de ellas disponibles, ahora llega una plataforma que propone algo totalmente diferente

Clubhouse es una aplicación de comunicación de audio exclusiva y a la que solamente se puede acceder con invitación, que ha ganado popularidad en los últimos meses. En Alemania esta semana, se disparó hasta convertirse en la aplicación más descargada para iPhone.

En esta red social de nueva hornada no hay comentarios ni «likes», la cámara del teléfono no está conecta automáticamente a la plataforma y la participación no es tampoco fácil en modo alguno.

Clubhouse se anuncia a sí mismo como un "espacio para la auténtica conversación y expresión". En esencia, la aplicación ofrece una experiencia de podcasting interactiva en vivo. Los usuarios pueden configurar "salas" virtuales sobre un tema de su elección, al que puede unirse cualquier persona que tenga una cuenta.

En comparación con otras herramientas de redes sociales, su número de usuarios sigue siendo relativamente pequeño y está dominado por celebridades, políticos y figuras destacadas de los medios, porque la aplicación es solo para invitados.

Exclusividad

Lo primero que hay que destacar de Clubhouse es que esta aplicación no está disponible para todo el mundo. Es decir, la red social se puede encontrar y descargar por el momento en la App Store de Apple para iPhone, pero el acceso a ella es exclusivo: para poder entrar hace falta una invitación.

Cada nuevo usuario tiene dos invitaciones que puede utilizar para dar acceso a dos de sus contactos. Al seleccionar a la persona a la que se le quiere invitar a usar Clubhouse, se le envía automáticamente un mensaje con un breve texto de bienvenida y un enlace para descargar la app.

La primera vez que se abre la aplicación de Clubhouse aparece un mensaje en el que se alerta que no se trata de una versión final, y que por ese motivo se está agregando a los usuarios gradualmente para asegurarse de que funciona perfectamente.