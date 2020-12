Te enseñamos a crear tu Top Nine 2020 de Instagram

Foto: Top Nine de Instagram.

El año se termina, y ciertamente es para olvidar. Pero también es para hacer balance, y como siempre suele suceder, las redes sociales son el mejor resumen que existe para hacernos ver tanto de forma general como individual cómo ha sido nuestro año. Y una de las que no falla en estos días es Instagram con su Top Nine.

Top Nine 2020 Instagram



Desde hace unos cuantos años, es normal ver en Instagram un post - resumen con tus 9 publicaciones más destacadas, aquellas que más ‘likes’ han recibido y más han gustado a tus seguidores. De hecho, si tienes cuenta en IG, seguro que ya has visto a varios de tus contactos postear este contenido. Un resumen que se hace rápido si sabes dónde mirar en Internet.

En este caso te aconsejamos que tu mejor opción es la web TopNine, que lleva ofreciendo el servicio de rastrear por ti en tus publicaciones desde 2016. Funciona de forma muy simple, ya que sólo tienes que entrar en este enlace, meter el nombre de usuario de tu cuenta de Instagram, y esperar a que los algoritmos de la web generen tu top 9 del año. Si tu cuenta es pública, no hace falta más, pero si tu perfil es privado, tendrás que iniciar sesión en TopNine.

En unos segundos tendrás una imagen - mosaico con miniaturas de los 9 posts más destacados, con la cantidad de ‘me gusta’ de cada uno, los ‘likes’ en total que has recibido durante 2020, la cantidad de publicaciones que has subido y hasta la media de me gustas que cada post tuyo ha recibido. La web te ofrecerá el compartir tu top 9 en redes sociales y apps tipo WhatsApp, dándote también la opción de elegir entre distintos marcos para la foto - resumen.

También en App de móvil



TopNine también tiene una aplicación móvil para hacer exactamente lo mismo, por si no quieres usar su versión de navegador. Simplemente elige el sistema operativo que uses, instálala y sigue los mismos pasos. La ventaja es que podrás publicar tu top en tus Instagram Stories de forma más directa, y también guardarlo, aunque con una marca de agua por ser la versión gratuita.