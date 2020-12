WhatsApp ya no funcionará en estos teléfonos a partir del 1 de enero

Foto: Esto incluye principalmente al iPhone 4 y todos los modelos anteriores/Referencia

Al final de cada año calendario, WhatsApp finaliza el soporte para teléfonos inteligentes con iOS y Android más antiguos. A fines de 2019, concluyó el soporte para los iPhones que funcionan con iOS 8 o anterior, y para los 'smartphones' Android que funcionan con la versión 2.3.7 o anterior.

El próximo año, WhatsApp ya no será compatible con ciertos modelos de teléfonos inteligentes. La aplicación de mensajería no ​​estará disponible en dispositivos que no ejecuten los sistemas operativos iOS 9 o Android 4.0.3 a partir del 1 enero de 2021.

Esto incluye principalmente al iPhone 4 y todos los modelos anteriores. Si tiene iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 y iPhone 6S, todo lo que tiene que hacer para seguir usando WhatsApp es actualizar su 'software' a iOS 9.

Si tiene uno de los teléfonos afectados y no quiere perder sus conversaciones, se recomienda hacer una copia de seguridad de sus mensajes de WhatsApp. Para hacer esto, se debe abrir el 'chat' que desea guardar y hacer clic en 'Información del grupo'.

Luego hay hacer clic en 'Exportar chat' y aparecerán dos opciones: 'Adjuntar archivos' y 'sin archivos'.

Robo de cuentas

En las últimas semanas se identificó un ciberataque que consiste en el robo de cuentas de WhatsApp, según advierten desde la compañía de ciberseguridad Check Point. No se trata de una modalidad nueva de robo sino que se notó una recurrencia de este tipo de engaños.

Cuando un usuario cambia de equipo y quiere transferir su cuenta de WhatsApp, la compañía envía un código de autenticación por SMS al número de teléfono para que pueda introducirlo en el nuevo dispositivo y así pueda activar su cuenta allí.