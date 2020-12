Twitter reactivará la verificación de cuentas /

Hace un par de semanas, Twitter anunció los planes para retomar el programa de verificación pública en 2021 y ahora ofreció más detalles respecto de cuáles serán los criterios que se tendrán en cuenta para otorgar a los perfiles la insignia azul.

El nuevo proceso de verificación comenzará el 20 de enero de 2021, que es también cuando se empezará a eliminar automáticamente la insignia de verificación de las cuentas inactivas e incompletas. Se define como cuenta completa aquella que tiene todo lo siguiente: ya sea una dirección de correo electrónico verificada o un número de teléfono; una imagen de perfil y un nombre para mostrar. Infobae.

“Si tu cuenta corre el riesgo de perder su insignia de verificación, recibirás un correo electrónico automatizado y una notificación en la aplicación, la cual te informará de los cambios necesarios para evitar la eliminación automática de la insignia azul de verificación. Siempre y cuando realices esos cambios antes del 20 de enero de 2021, tu cuenta no perderá su insignia. No planeamos eliminar automáticamente la insignia de verificación de las cuentas inactivas de personas que ya no están con nosotros, y estamos trabajando para crear una forma de conmemorar estas cuentas en 2021″, se destaca en el comunicado oficial.

/ EFE

Leer también: Twitter cierra Periscope: La aplicación para hacer vídeos en directos

También se podrá eliminar la verificación de las cuentas que violen de manera grave las Reglas de Twitter. “Continuaremos evaluando dichas cuentas caso por caso y realizaremos mejoras en 2021 en la relación entre el cumplimiento de nuestras reglas y la verificación”, se menciona en el blog oficial.

La insignia azul de verificación en Twitter sirve para confirmar la autenticidad de las cuentas de interés público. Para recibir esta verificación, la cuenta debe ser considerada importante y estar activa.

La red social considera importante a un perfil cuando está asociado con una persona, entidad, gobierno o marca reconocida de manera destacada. Hay diferentes categorías y criterios mencionados en el anuncio oficial y que se reproducen a continuación.