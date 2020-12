The Game Awards 2020: ¿dónde y a qué hora verlos?

El evento, que se encargará de premiar a las producciones más destacadas del año en más de 20 categorías / Foto: Google

Esta noche se llevarán a cabo los The Game Awards 2020, la celebración más importante de la industria de los videojuegos. El evento, que se encargará de premiar a las producciones más destacadas del año en más de 20 categorías.

Esta cobertura contará con la conducción de Jeremías Curci y Ezequiel Leis, y con el doblaje en simultáneo a cargo de Federico Gentile.

It's about to get....interesting. Thursday night, @josef_fares makes his triumphant return to #TheGameAwards stage to present the world gameplay premiere of It Takes Two, the brand new game from @HazelightGames pic.twitter.com/6YGsn7Bzga — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 7, 2020

Al igual que en cada una de sus ediciones, la entrega de premios más importante del gaming se encargará de darle un cierre de año a la industria, el cual pese a ser especial por la pandemia de Covid-19, contó con una gran cantidad de producciones de alto vuelo como The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Animal Crossing: New Horizons y Hades, entre otro

¿Y los nominados?

Este año son seis juegos los que aspiran a convertirse en el mejor videojuego de 2020 (GOTY): Animal Crossing: New Horizons, DOOM Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades y The Last of Us Part II.

Aunque esta decisión dependerá de la prensa especializada y otros miembros del jurado, la comunidad también tuvo la oportunidad de elegir su propio juego del año; Ghost of Tsushima resultó ganador. La lista completa de nominados la puedes consultar en el siguiente enlace.

Avances

En lo que se refiere a anuncios, por ahora sabemos que podremos ver avances relacionados con Dragon Age 4, Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Warzone, Fortnite, Fall Guys: Ultimate Knockout y Super Smash Bros. Ultimate. No obstante, el propio Geoff Keighley anticipó que presentarán por primera vez más de 10 juegos. Además de las editoras principales, PlayStation, Xbox y Nintendo también estarán presentes en The Game Awards 2020, así que las sorpresas están aseguradas.

Más allá de esto, la celebración, como siempre, contará con la conducción y producción general del periodista Geoff Keighley, quien comenzó como Video Game Awards (VGA) y en 2014 mutó para convertirse en mucho más que una entrega de premios. El jurado, que estará compuesto por medios especializados alrededor del mundo, será el encargado de dejar muchas sorpresas, tal como sucede cada año.