El Gundam gigante de Yokohama ya es capaz de moverse por sí mismo

Es de esperar que este robot se convierta en toda una atracción turística, una más para la región de Yokohama / Foto: Twitter

Uno de los proyectos más peculiares y espectaculares de este 2020 es sin duda la construcción del Gundam a tamaño real en la ciudad de Yokohama.

El proyecto, nace como homenaje a Mobile Suit Gundam, busca que su Gundam de 18 metros de altura no sea estático, puesto que lo que se pretende es que el robot sea capaz de moverse por sí mismo, una tarea titánica teniendo en cuenta no solo su altura, también que pesa 25 toneladas.

Lee también: Las 'e-skins' podrían ayudar a crear robots con capacidad de sentir

Lanzamiento en 2014

El proyecto, con base científica, se lanzó en 2014 a través del Gundam Global Challenge con el que reunir a figuras de la ingeniería, tecnología y el diseño con la intención de diseña un Gundam móvil pero que mantuviera la esencia de las esculturas basadas en los animes que llevan un tiempo popularizándose en en Japón.

A pesar de que el robot ya dio sus primeros pasos hace algunos meses, lo cierto es que no ha sido hasta el día de ayer cuando han puesto en marcha la primera prueba de movimiento, muy limitada, por el que el Gundam se desplaza varios metros sobre sí mismo

Se mueve y posa

El robot gigante que han creado destaca por tener 20 partes movibles, gracias a las cuales puede realizar todo tipo de poses y posturas inspiradas en las que realiza en la serie original.

Por ejemplo, el robot es capaz de 'despegar', realizando el mismo movimiento y usando efectos de humo para dar la impresión de que no está tocando el suelo. También es capaz de andar, aunque en realidad no se mueve del sitio. Aún así, con un peso de 25 toneladas no podemos decir que sea un robot de cartón, y hay mucha tecnología y robótica en su interior para activar todas sus funciones. Cada media hora, el robot cambiará de postura automáticamente.

Es de esperar que este robot se convierta en toda una atracción turística, una más para la región de Yokohama, especialmente cuando las limitaciones de movilidad por la pandemia desaparezcan.