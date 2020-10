Según Avast, estas aplicaciones nunca se debe instalar en un 'smartphone'

Foto: Twitter

Un grupo de especialistas informáticos de la compañía desarrolladora de antivirus Avast, ha identificado más de 20 aplicaciones en la tienda de Android que se muestran como juegos inofensivos, pero que en realidad están diseñadas para mostrar anuncios intrusivos que ponen en riesgo la seguridad de los teléfonos inteligentes.

Los especialistas descubrieron una serie de aplicaciones de 'adware' en el Play Store de Google y las reportaron, sin embargo, varias de ellas aún siguen activas en la plataforma. Estos programas con nombres de juegos en realidad emiten anuncios intrusivos en los teléfonos y atrae a los usuarios a que descarguen otros programas.

SensorTower

Según estimaciones de SensorTower, una empresa especializada en marketing de aplicaciones móviles, los HiddenAds maliciosos hallados se han descargado cerca de ocho millones de veces en conjunto. Los HiddenAds son troyanos disfrazados de programas seguros y útiles, pero que en su lugar generan una serie de anuncios incluso cuando la aplicación no está abierta.

La lista de los programas que los expertos en seguridad han identificado y recomiendan no descargar es la siguiente:

Shoot Them

Crush Car

Helicopter Attack

Assassin Legend - 2020

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Iron It

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Find 5 Differences - 2020

Rotate Shape

Jump Jump

Find 5 Differences - Puzzle Game

Sway Man

Money Destroyer

Desert Against

Cream Trip

Props Rescue

Varios usuarios informaron que las descargas las hicieron al ser dirigidos por anuncios que promocionaban los juegos en YouTube y TikTok. "La popularidad de estas redes sociales se convierte en atractiva plataforma publicitaria, también para ciberdelincuentes, que se enfocan en un público más joven", señaló Jakub Vávra, analista de amenazas de Avast.

Los expertos también recomiendan no descargar nunca aplicaciones nuevas de Google Play, que no tengan reseñas de usuarios o con reseñas negativas. Es importante prestar atención a las autorizaciones que exige la aplicación y fijarse en si son demasiadas.