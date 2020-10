Así se desactiva el autoplay en Netflix

FOTO: https://pixabay.com/es/photos/netflix

Si usas Netflix, ya te habrás dado cuenta de que el servicio reproduce automáticamente (autoplay) un pequeño vistazo de las series o películas en el menú de navegación, pero si esto no te gusta, ya es posible desactivarlo y aquí te decimos cómo hacerlo.

Lo primero que debes saber es que hay dos tipos de autoplay o reproducción automática. La primera es la reproducción automática de capítulos.

Cuando terminas de ver un capitulo, para ahorrarte tiempo, Netflix te da entre 5 y 10 segundos para automáticamente reproducir el siguiente capítulo, esto para ahorrarte la molesta de buscar el control porque sabemos que después de varias horas frente al televisor, quizá el control ya esté sumergido en el sofá.

La segunda forma de reproducción automática, y quizá la que más molesta, es la de los avances en el menú de navegación. Pues aquí te diremos cómo desactivar estos dos tipos de reproducción automática.

Cómo desactivar la reproducción automática de capítulos

Entra a tu cuenta de Netflix desde un navegador Web

Selecciona el menú Perfiles

Selecciona el perfil al que le quieres hacer los cambios

Marca (o desmarca) la opción Autoplay next episode in a series on all devices

Si quieres hacer este cambio para el resto de perfiles, repite los pasos para cada uno de ellos.

Cómo desactivar autoplay de avances

Entra a tu cuenta de Netflix desde un navegador Web

Selecciona el menú Perfiles

Selecciona el perfil al que le quieres hacer los cambios

Marca (o desmarca) la opción Autoplay previews while browsing on all devices

Si quieres hacer este cambio para el resto de perfiles, repite los pasos para cada uno de ellos.

Y listo. Ahora puedes desactivar esta función. El cambio surtirá efecto inmediatamente y en todas las plataformas desde las que inicias sesión, ya sea desde un televisor inteligente, un dispositivo de streaming, tabletas, computadoras, smartphones o sepa Dios dónde.

