Revelan por error los primeros detalles del Galaxy S21

Foto: Revelan los primeros detalles del Galaxy S21 / Unocero

Aunque todavía faltan varios meses para la presentación oficial de los Galaxy S21, la firma surcoreana ya está ultimando todos los detalles de su próximo gama alta, el cual puede que no tenga grandes cambios en comparación con el S20, es decir, probablemente hablemos de un teléfono que mejorará algunos aspectos puntuales pero que no parece tener planeado ser una revolución, aunque eso no quita que no vaya a ser uno de los grandes candidatos a mejor teléfono del año en 2021.

Los rumores sobre el S21 no son nuevos, pero hasta ahora no habíamos visto información “oficial” sobre el dispositivo, y es que se ha filtrado información que viene de un regulador gubernamental de China, es decir, de los organismos que autorizan la venta de nuevos dispositivos en cada mercado.

En documentos oficiales de este organismo se menciona un teléfono de Samsung identificado como SM-G9910, el cual no pertenece a ningún modelo existente en el mercado, por lo que se cree que se trata del Galaxy S21, sobre todo por la información que contiene dicho documento.

Olvídate de la carga rápida de 65W

En el archivo se habla de que dicho teléfono tendría carga rápida de 25W, es decir, exactamente la misma que vimos en el Galaxy S20 y S20+, pues el S20 Ultra soporta hasta 45W de potencia para la carga rápida. Sin embargo, el documento menciona que el cargador suministrado será el que ofrezca 25W con una salida de 11V a 2.25A.

Lo anterior podría significar que los próximos teléfonos de Samsung quizá sí soporten una carga más rápida, probablemente de 45W, sin embargo, el cargador con el que vendrán de fábrica sería de 25W y no de 45W, y para alcanzar la máxima potencia tendríamos que comprar un cargador de estas características por separado.

Esto último no suena tan descabellado si consideramos que es un movimiento que ya ha hecho Samsung, pues incluir un cargador de 45W podría aumentar el precio del dispositivo, sin embargo, también existe la posibilidad de que la carga de 45W vuelva a ser exclusiva del modelo más caro, es decir, del Galaxy S21 Ultra.

¿El primer aviso de un teléfono sin cargador?

Samsung es una de las firmas que parece estar estudiando la posibilidad de lanzar un teléfono al mercado sin cargador, de hecho, esta información llegó antes de que Apple presentará el iPhone 12 y supiéramos que toda esa línea vendrá sin cargador. Una de las cosas que Samsung ha buscado con sus mejores teléfonos es mantener una línea de diseño y funciones que año con año mejoran pero que tampoco son grandes saltos, quizá el cambio más importante de los últimos años en la serie S se dio con los S20, que incluso estrenaron un nuevo diseño y dejaron atrás elementos característicos de otros modelos de la serie.

El tema de la carga rápida sería importante de mantener si lo que busca la compañía es dejar de lado el cargador en las cajas y que el mismo cargador que ya tienen los usuarios funcione para próximos modelos, por lo que no sería buena idea que un modelo soporte 25W de carga rápida y el del próximo lo haga al doble, pues los que compren ese teléfono tendrán que comprar un nuevo cargador para disfrutar de esta experiencia, aunque eso no significa que su cargador de 25W no vaya a funcionar.

Tendremos que esperar y ver cómo evoluciona esta situación, pues mientras otros fabricantes están apostando por sistemas de carga de 65W o incluso superiores, Samsung parece que va por un camino más seguro y sin tantos experimentos.