Microsoft planea llevar Xbox Game Pass a iOS en 2021

Foto: Twitter

Microsoft ha encontrado la forma de evitar las restricciones de la App Store de Apple y la compañía planea llevar su servicio de videojuegos en 'streaming' Project xCloud, en Xbox Game Pass, a dispositivos iOS en el año 2021, utilizando para ello una aplicación web.

Así lo ha asegurado a sus empleados el director de la unidad de videojuegos de Microsoft, Xbox, Phil Spencer, que ha hecho referencia a una "solución basada directamente en el navegador", como recoge Business Insider.

Project xCloud, que ya está disponible dentro del servicio de suscripción Xbox Game Pass, permite que los jugadores accedan a sus videojuegos en 'streaming' a través de consolas Xbox o dispositivos móviles, pero solo Android, no iOS.

Los iPhone y iPad no pueden emplear esta plataforma como tampoco otras similares como Stadia de Google ya que Apple no ha aceptado la aplicación en su plataforma oficial de 'software' App Store por no cumplir con su normativa.

Esto se debe a que la compañía no puede revisar los videojuegos uno por uno, que deberían publicarse por separado como sucede con las aplicaciones, y a la dificultad para obtener comisiones en las compras, actualmente del 30 por ciento.

No obstante, Microsoft no se rinde y fija en 2021 la fecha de la llegada de xCloud al ecosistema iOS. El uso de una plataforma de navegador le permitiría evitar tener que cumplir las normas de la App Store oficial.

Asimismo, Spencer también aseguró a sus empleados que Game Pass estará disponible el próximo año 2021 también para jugar en 'streaming' desde ordenadores con Windows 10 -que ahora solo permite usar Xbox Game Pass for PC-, como ha informado The Verge.