Día Internacional del Podcast: La plataforma de mayor crecimiento en 2020

Foto: Imagen artística de grabación de un podcast / Shutterstock

Cada 30 de septiembre desde 2014 se celebra el Día Internacional del Podcast, cuyo origen se dio por la necesidad de que esta plataforma tenga también su exposición a como es debido a nivel mundial.

En mi caso, como podcaster en Echados Viendo Tele, programa sobre crítica de cine y series de tv, es un día muy especial para reflexionar y ver cómo ha venido creciendo esta industria, que hace unos años no se miraba tan así.

Lee también: Podcast: The Midnight Gospel, un experimento exitoso de Netflix

Yo comencé en esto en 2015, para ese entonces la cantidad de podcasts en español no es tanto como ahora. Como estadística importante, se conoce que en el primer semestre 2020 los podcasts en nuestro idioma han crecido en un 94%.

Lo curioso de esto es que ha venido con esa cifra ascendente incluso en este año tan complicado, con el azote de la pandemia en todo el planeta. Por ello es que en los primeros meses del COVID-19 la cantidad de escuchas fueron a la baja, con datos que arrojan un 30% menos.

Esto tiene que ver con que mucho del consumo de podcasts se hace de ida o venida al trabajo, "commute" a como se dice en inglés, y a raíz del confinamiento en algunos países el hábito tuvo que cambiar por el hogar, acomodándose y eventualmente quedando en los niveles acostumbrados, inclusive con números mayores.

Otras estadísticas

En España, un 41 por ciento de los usuarios afirma haber escuchado un podcast en el último mes, siendo el país con mayor proporción de escuchas de todo el mundo, seguido por Irlanda (con un 40%) Suecia (36%), Noruega (36%) y Estados Unidos (36%), según datos recogidos por la plataforma de podcasts Podimo.

El 32% de todos las personas que viven en Estados Unidos han escuchado un podcast al menos una vez al mes, una cifra sumamente llamativa y que se estima siga en aumento mientras pasen los años.

Además se calcula que el mercado mundial del podcasting supere la cifra de los 1 mil 100 millones de dólares este año, según un informe realizado por la consultora Deloitte.

Foto: Audífonos y un teléfono celular con un podcast / Shutterstock

En Nicaragua

A nivel nacional debo decir que me gusta que cada vez veo más gente o proyectos que se suman a hacer podcasts (uno mejores que otros, claro está). Yo que me la paso viendo el tema del podcasting, he contado al menos unos cinco o siete podcasts nuevos en este 2020, lo cual es excelente, comparado a años anteriores que prácticamente salían uno o dos.

Siento que esta tendencia seguirá así ya que a nivel de Latinoamérica también ha crecido mucho el consumo de podcasts, siendo Chile, Argentina, Perú y México los que mejores números tienen, y estoy seguro que esa corriente llegará a nuestras tierras que están llenas de talento y personas con contenido muy interesante por compartir.