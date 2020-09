¡Ponete a la moda! Instalá estos stickers de Among Us en tu WhatsApp

Foto: Imagen de portada sobre el videojuego Among Us! / As

Among Us es el juego de moda en dispositivos celulares y PC, tanto en Nicaragua como en todo el mundo. Si has estado viviendo bajo una roca y no sabés de qué trata, es un título que no pide mucho a nivel de recursos, y por no pedir hasta es gratis para iOS y Android.

Consiste en que uno o varios traidores tienen que hacer todo lo posible por matar al resto de compañeros. Para ello tendrán que asesinarlos ‘discretamente’ o bien sabotear la nave para lograr su objetivo. Pero la tripulación se encargará de reportar los cadáveres encontrados y los comportamientos sospechosos de los usuarios, de modo que en una votación alguien puede ser expulsado si así lo decide la mayoría, explica el sitio web de As.

La popularidad de la app ha subido como la espuma y muchos se preguntan cómo instalar y descargar los stickers de Among Us para WhatsApp. Seguí leyendo y date cuenta de cómo hacerlo.

Cómo instalar los stickers

En tema de stickers no vale con tener unos favoritos, algunos hasta quieren los que están más de moda según las últimas tendencias y aquí se encuentran los stickers de Among Us para WhatsApp.

Foto: Stickers de Among Us! / As

Nosotros te traemos dos propuestas de donde podés sacarlos y tener para siempre. La primera de ellas es para usuarios Android a través de una de las aplicaciones que hay en la Google Play Store. La más recomendada es Among Us Stickers, que es gratuita y contiene seis packs de stickers a descargar. El problema es que todos tienen un fondo negro, por lo que todos tendrán una forma cuadrada.

Por el contrario, si los quieres sin fondo te comentamos otro método que pueden usar tanto los usuarios de Android como iOS. Lo primero que necesitas es instalar tanto Google Drive como Sticker Maker en tu terminal (más abajo te dejamos los enlaces). Ahora sigue los siguientes pasos desde tu smartphone:

- Encuentra los Stickers de Among Us! en Wistickers

- Toca en Añadir a WhatsApp

- Elige tu cuenta en el enlace de Google Drive que se abre

- Pulsa en el botón de Abrir con Sticker Maker

- Por último, añadelo a tu librería y luego a WhatsApp

Ya con ello vas a tener una gran variedad de stickers de Among Us en tu WhatsApp para usarlas en el grupo que tienes con tus amigos. Eso sí, úsalos cuando no estés en partida o te puedes encontrar con que a la vuelta seas una víctima de un traidor.

Descargar Google Drive en iOS y Android

Descargar Sticker Maker en iOS y Android