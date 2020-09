Foto:Toman las primeras fotos digitales con 3200 megapíxeles del mundo /Referencia

Una serie de sensores diseñados para recolectar imágenes de galaxias lejanas ha tomado fotos de objetos en la Tierra que tienen 3200 megapíxeles, la resolución más alta jamás vista.

A continuación, la matriz se integrará en una cámara y se enviará a Chile, donde recopilará imágenes de 20 mil millones de galaxias durante la próxima década.

El proyecto es una colaboración entre el Laboratorio Nacional Acelerador SLAC del Departamento de Energía de EE. UU. Y el Legacy Survey of Space and Time (LSST) del Observatorio Vera C. Rubin, un proyecto que tiene como objetivo compilar un catálogo masivo de imágenes de galaxias.

La cámara LSST jugará un papel clave en los objetivos del proyecto de observar más galaxias que personas en la Tierra y crear la primera imagen en movimiento del Universo.

📌 Equipos del SLAC National Accelerator Laboratory de Estados Unidos han tomado las primeras fotos digitales de 3.200 megapíxeles, las más grandes jamás tomadas en una sola toma. pic.twitter.com/wGlPDWaKQc — Sumarium (@sumariumcom) September 9, 2020

Como una cámara de consumo, la matriz que comprenderá la cámara LSST funciona convirtiendo la luz visible reflejada por los objetos en señales eléctricas. Lo que distingue a la cámara es su escala y atención al detalle: es capaz de tomar fotos con aproximadamente 189 veces la resolución de una cámara digital de 16 megapíxeles.

Las fotos tomadas por el conjunto de cámaras LSST muestran una cabeza de romanesco, que fue elegida por el detalle de su superficie fractal, y la astrónoma Vera Rubin, un guiño al homónimo del Observatorio Rubin.

Para capturar estas imágenes, los sensores se organizaron en una cuadrícula de más de 2 pies de ancho y se colocaron en un criostato para enfriarlos a 150 grados negativos. El equipo de SLAC utilizó un pequeño orificio para proyectar las imágenes deseadas en el plano focal de la matriz.

Imágenes digitales a resoluciones ultra altas

Las fotos sirven como prueba de que la matriz de sensores funciona correctamente y produce imágenes digitales a resoluciones ultra altas. Para 2021, la cámara LSST completa se ensamblará y probará una vez más antes de ser instalada en la cima de la cordillera del Cerro Pachón en Chile, donde recolectará imágenes del cielo austral cada pocas noches.

En un comunicado de prensa, Steven Ritz, científico del proyecto de la cámara LSST en la Universidad de California, Santa Cruz, dijo que las imágenes recolectadas por la cámara ampliarán nuestra comprensión de las galaxias, así como de la materia oscura y la energía.

"El observatorio será una instalación maravillosa para una amplia gama de ciencia, desde estudios detallados de nuestro sistema solar hasta estudios de objetos lejanos hacia el borde del universo visible".