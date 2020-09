Facebook registra caída en varios países

En el sitio puede verse que los problemas principalmente están afectando a Estados Unidos y México / Foto: Twitter

Desde hace algunas horas los usuarios de Facebook han reportado fallas en la plataforma. La mayoría menciona que al intentar ingresar a sus cuentas les aparece el mensaje “Esta página no está disponible en este momento. Puede deberse a un error técnico que estamos intentando solucionar”.

De acuerdo con información del sitio DownDetector, en donde los usuarios señalan los problemas que tienen con diversas plataformas y servicios de internet, Facebook comenzó a fallar alrededor de las 12.30 horas de hoy.

#ÚLTIMAHORA | Facebook registra fallas para acceder a la plataforma desde PC y algunos dispositivos Android. pic.twitter.com/vte7mLE47u — TN8 Nicaragua (@canaltn8) September 9, 2020

Los usuarios inicialmente señalaban que no podían enviar mensajes a través de Messenger y que en Facebook no podían compartir ni dejar su reacción o comentario en las publicaciones de sus amigos, tiempo después informaron ya no les era posible ingresar a la red social.

En el sitio puede verse que los problemas principalmente están afectando a Estados Unidos y México, además de algunos países de Latinoamérica como Colombia, Brasil y Argentina.

Por ahora la red social no ha dado una declaración sobre el error ni cuándo podría estar solucionado

Reacciones de los usuarios

Ante los problemas de la red social, cientos de internautas acudieron a Twitter para informar y mofarse a través de memes.

Yo yendo a twitter a ver si #Facebook se cayó pic.twitter.com/OwyehDZADz — B (@HeyiamBMB) September 9, 2020

Todos cuando las redes de Zuckerberg se caen:#facebookdown pic.twitter.com/h9gk4G74wm — Sebastián García (@Sebas_JCG) September 9, 2020

Todos los de Facebook en este momento llegando a twitter, me incluyó jajaja #facebookdown pic.twitter.com/BVZe3W7O0C — Madiness (@SoyMadiness) September 9, 2020

¿Facebook se cayó o es solo el mío? pic.twitter.com/tbJp7f6b6a — Dizqueisa. (@DizqueIsa) September 9, 2020

Fallas en el pasado

Esta no es la primera vez que la plataforma presenta fallas en lo que va del 2020. El 15 de junio de este año, a nivel mundial, usuarios de Twitter reportaron problemas con los servidores de Facebook los cuales, incluyen aplicaciones como Messenger e Instagram, además del servicio de mensajería WhatsApp.

Este problema fue reportado en distintas ciudades y países del mundo. Según el portal Downdetector las fallas en esa ocasión, afectaron a usuarios de diferentes partes del mundo, entre las cuales se pueden mencionar: México, algunas ciudades de Estados Unidos, de Europa y América Latina. Las principales zonas afectadas incluyeron la Ciudad de México y área metropolitana; y Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Washington y Boston en Estados Unidos de América.