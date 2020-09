Among Us: El nuevo fenómeno de los videojuegos que nadie vio venir

La mecánica es sencilla: los tripulantes hacen misiones y el impostor intenta sabotearlos y matarlos / Foto: As.com

Durante los últimos días, Among Us ha captado la atención de usuarios, youtubers y demás, alcanzando las más de 50.000.000 descargas en tiendas como Play Store. Si bien no es un juego nuevo, es el fenómeno de lo que llevamos de septiembre, así que vamos a explicarte cómo se juega, dónde puedes descargarlo y todo lo relacionado con este juego.

Una nave espacial con diez tripulantes y entre ellos un impostor. Esta es la premisa de Among Us, el videojuego independiente que en los últimos días se ha convertido en un fenómeno en redes sociales.

Among Us es gratuito y podemos jugar tanto en partidas con amigos como en partidas abiertas con jugadores de todo el mundo. Es divertido, rápido y sencillo, algunas de las posibles claves de su gran éxito.

¿Qué es Among Us y cómo se juega?

Among Us tiene una mecánica relativamente sencilla: estás en una nave espacial con varios jugadores, y hay uno o dos impostores entre ellos. Mientras los jugadores, de 4 a 10, van realizando pequeñas misiones de mantenimiento de la nave, los impostores pueden sabotear la propia nave o matar a los demás tripulantes.

El punto aquí es que los impostores deben actuar sin ser descubiertos, mientras que el resto de integrantes tiene que intentar averiguar quiénes son estos impostores. Es decir, no podemos ir por ahí matando a diestro y siniestro ya que, en cuanto alguien nos vea, se realizará una votación para ver quién es el asesino y nos echarán de la nave.

La mecánica es sencilla: los tripulantes hacen misiones y el impostor intenta sabotearlos y matarlos. Cuando alguien ve algo raro, hay que intentar averiguar quién es el impostor.

Aumento de usuarios

El fenómeno Among Us hacía semanas que iba aumentando poco a poco, pero no fue hasta hace unos días que explotó. Y sus creadores no estaban preparados. El pasado 1 de septiembre este pequeño estudio formado únicamente por tres integrantes anunciaba en Twitter que los servidores del juego estaban a su máxima capacidad. “¡Por favor, tened paciencia con nosotros mientras crecemos a través de estas oleadas increíblemente grandes de nuevos jugadores!”, exclamaban, mientras intentaban corregir estos problemas de conexión.

Este pasado sábado, 1,5 millones de usuarios estaban jugándolo de forma simultánea.