Samsung patenta un teléfono con pantalla transparente

La idea de un teléfono de estas características suena a un proyecto a largo plazo, tanto por los retos tecnológicos como el estado actual del mercado / Foto: Twitter

En 2018 escuchamos por primera vez la noticia de que Samsung estaba trabajando en un teléfono con pantalla transparente, o al menos era lo que una patente registrada por el fabricante surcoreano decía, sin embargo, 2 años después la firma ha vuelto a registrar una patente con un nuevo desarrollo sobre un teléfono con pantalla transparente, el cual además de tener unas líneas de diseño más apegadas a los recientes lanzamientos de Samsung, reitera que la firma de verdad está trabajando constantemente en este desarrollo.

La firma surcoreana patentó a principios de este año aspectos de un teléfono transparente, de acuerdo con el sitio Let's Go Digital. La patente le fue otorgada a Samsung a fines de agosto y apenas comienza a revelarse información sobre la innovadora idea de la empresa.

En ella se describe perfectamente la idea de Samsung para hacerla funcionar, sin embargo, todavía se dejan varias dudas sobre lo funcional que podría ser un dispositivo con estas características, sobre todo considerando que la idea de Samsung sí es tener una pantalla totalmente transparente, por lo que la duda es… ¿dónde irán todos los componentes?

La patente no menciona muchos detalles (quizá para proteger la idea), pero Samsung cree que esta tecnología puede aplicarse a diferentes rubros como televisores o computadoras, más allá de solo teléfonos. Samsung dice que la pantalla sería transparente pero podría emitir luz para mostrar el contenido. Asimismo, la pantalla podría ser convencional y plana, o ser curva e incluso podría doblarse y enrollarse.

Características

Las imágenes publicadas por Let's Go Digital son solo conceptos y se basan en los registros, pero no significa que el producto final sea similar. De hecho, el propio sitio fuente dice que los biseles en un dispositivo de este tipo tendrían que ser enormes para ahí colocar componentes como la batería o el procesador, pues detrás de la pantalla como sucede actualmente no se podrían colocar.

La idea de un teléfono de estas características suena a un proyecto a largo plazo, tanto por los retos tecnológicos como el estado actual del mercado. Samsung, además de otras empresas, están impulsando los teléfonos plegables como el futuro de la telefonía móvil; pero quizá el siguiente gran salto sean los teléfonos transparentes.