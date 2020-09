Muy pronto podrán ver las historias de Instagram en Facebook. FOTO: Pixabay

Facebook continúa con su afán de fusionar sus principales aplicaciones, y la última prueba es la disponibilidad de las historias de Instagram en el feed de Facebook, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones.

Facebook está probando una nueva función que permitirá a los usuarios de la red social ver las historias de Instagram desde la aplicación principal de Facebook. Esta nueva característica fue descubierta por el usuario de Twitter @ec_wife y confirmada posteriormente por la propia Facebook señalando que se trata de "una prueba limitada por ahora", con lo que podría acabar estando disponible para todos los usuarios durante las próximas semanas si resulta ser un éxito.

Te recomendamos: Con este truco podás recuperar los mensajes eliminados de WhatsApp

En Facebook comentan que "estamos probando una nueva función que brinda a las personas la opción de ver historias de Instagram en Facebook, lo que facilita ver los momentos de las personas que te importan, independientemente de la aplicación que estés usando. Para ver las historias de Instagram en Facebook, las personas deben tener sus cuentas vinculadas y optar por la experiencia. Esta función respeta todas las configuraciones de privacidad existentes, y las personas en Instagram pueden optar por no tener su historia visible en Facebook".



En cuanto se incluya esta característica, los usuarios de Instagram podrían hacer que sus historias las puedan ver también sus seguidores en Facebook. Eso sí, requeriría que ambas cuentas se vinculen con lo que es el usuario final el que finalmente daría acceso manual a que aparezcan las historias de Instagram. Si no lo has vinculado, y además las personas en Facebook no te siguen en Instagram, y viceversa, no podrán ver tus historias.

Así que siempre que el propio usuario haya vinculado las cuentas, y siempre que tus amigos de Facebook también te estén siguiendo en Instagram, algo que no siempre es así, podrían ver tanto tu historia de Instagram en Facebook sin tener que salir de la aplicación.

Hace poco se dio a conocer que Facebook estaba trabajando en fusionar la mensajería de ambas aplicaciones, otro paso para intentar aumentar el uso de cada una de ellas.