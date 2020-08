Tesla planea fabricar un coche eléctrico compacto y barato

En la actualidad, el automóvil más asequible de la empresa de Elon Musk es el Model 3, que en su versión básica cuesta 35.000 dólares. / Foto: Twitter

El crecimiento de Tesla en los últimos años se debe, en gran parte, al éxito del Model 3. Los dirigidos por Elon Musk aumentaron la producción gracias a la apertura de varias fábricas y, sobre todo, consiguieron ofrecer un modelo asequible si lo comparamos con las primeras propuestas de la compañía.

Sin embargo, para Tesla todavía no es suficiente; su próximo objetivo es desarrollar un vehículo todavía más económico que les permita acceder a más bolsillos

Según este portal, recientemente el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, dijo en una conferencia virtual de inversores y analistas que su compañía no tendrá éxito si sus vehículos no son asequibles. "Lo que más me molesta acerca de dónde estamos ahora es que nuestros coches no son lo suficientemente asequibles. Necesitamos arreglar eso", manifestó Musk.

Aunque no dio detalles específicos del proyecto, sí afirmó que "sería razonable suponer" que su empresa fabricaría un "vehículo compacto" y probablemente otro de "mayor capacidad". En la actualidad, el automóvil más barato de Tesla es el Model 3, que en su versión básica cuesta 35.000 dólares.

La fábrica de Alemania sería clave

El portal Autocar considera que el nuevo coche más asequible de Tesla sería una versión rediseñada y adaptada del Model 3, que se destinaría principalmente para el mercado europeo y buscaría competir en términos reales con los nuevos 'hatchbacks' Volkswagen ID 3 y Peugeot e-208. Además, señala que el auto se fabricaría en la planta que Tesla está construyendo cerca de la capital de Alemania, Berlín, que se prevé que esté acabada para mediados del 2021.

De acuerdo a la información de Autocar, para Tesla será clave iniciar operaciones en la Gigafactory de Alemania a mediados de 2021, pues esta fábrica les permitirá emprender la producción de un modelo asequible. El medio citó las palabras de Musk hace algunos meses, en las que mencionaba que la planta germana representaba una "revolución en la ingeniería de las carrocerías automotrices".