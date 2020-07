Spotify lanza a nivel mundial los podcast de video en su plataforma

Esta opción de ver video podcast en Spotify estará disponible a partir de hoy en algunos territorios, enfocándose inicialmente en el contenido en inglés. / Foto: Google

Spotify hizo oficial hoy el lanzamiento en su plataforma de los podcast de video. Ahora no solo los usuarios del servicio podrán escuchar sus podcast favoritos, sino también observarlos. Pero a diferencia de YouTube, que solo permite a los usuarios premium continuar escuchando un video cuando la app se encuentra en segundo plano, Spotify permitirá sincronizar la transmisión incluso cuando el teléfono se encuentre bloqueado sin interrumpir la reproducción de su contenido.

Starting today, listen to and watch select podcasts with our new video podcast feature. Check it out. https://t.co/BZ1Fq5ldNW — Spotify News (@SpotifyNews) July 21, 2020

Esta nueva opción de contenido apuntará a todos sus usuarios, por lo que no solo será exclusiva de sus suscriptores pagados, e inicialmente involucrará a un grupo selecto de creadores como Book of Basketball 2.0, The Misfits Podcast o The Rooster Teeth Podcast, entre otros.

De acuerdo con Techcrunch, por el momento los podcast de video en Spotify están limitados para ciertos creadores de contenidos, pero estarán disponibles tanto para los usuarios con acceso gratuito como para sus suscriptores. Además, los videos serán compatibles tanto para la aplicación de escritorio como para la versión móvil de Spotify.

Buena oportunidad

Según la compañía, esta será una buena oportunidad para los creadores de podcast que buscan aumentar su audiencia, ya que antes, mientras Spotify impedía que compartieran videos en su plataforma, los autores distribuían sus contenidos adicionales a través de otras plataformas como YouTube.

Los usuarios podrán seguir descargando el audio para poder escucharlo sin conexión a Internet. A partir de hoy, solo se encuentran disponibles los videos de Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, H3 Podcast, The Morning Toast, Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay y The Rooster Teeth Podcast.

Tengan en cuenta que Spotify se ha volcado fuertemente a los podcasts e inclusive ha logrado crear tratos con compañías como Warner Bros, incluyendo un podcast focalizado en los superhéroes de DC Comics. También tiene a personalidades de alcance mundial, como es el caso de Kim Kardashian

