Usuarios reportan caída de WhatsApp en varios países del mundo

Cientos de usuarios informan en la tarde de este martes que reportan fallas en la operación de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, incluyendo su versión WhatsApp Web, que es la que funciona a través de computadores.

Hasta el momento, la aplicación, que pertenece a Facebook, no ha informado cuáles son las causas de las fallas en el servicio, ni la intermitencia en este.

Los usuarios a través de Twitter han indicado que registran problemas de ingreso en países como Colombia, México, Venezuela y Nicaragua .

# ÚltimaHora || # Whatsapp está caído a nivel mundial El servicio de mensajería se encuentra con problemas en su versión web y no se pueden enviar mensajes. pic.twitter.com/zgoTCPUfMm — TN8 Nicaragua (@canaltn8) July 14, 2020

Posteriormente, el fallo alcanzó a la aplicación móvil de WhatsApp. A las 15:00, el portal Down Detector indicó que hay una "falla potencial" en WhatsApp, luego de recibir un alto número de reportes de usuarios.

Según el sitio, un 61% de los usuarios dijo no poder enviar ni recibir mensajes por medio de la aplicación, mientras que un 39% dijo tener problemas de conexión.

Minutos después a las 15:06, la plataforma actualizó el informe y confirmó que WhatsApp sí presentaba problemas en sus servidores. Sin embargo, los servicios de la plataforma empezaron a restablecerse.

WHATS APP ESTÁ MUERTOOOOOO — Dian. (@dianismilsoy) July 14, 2020

En Twitter, usuarios dijeron que la falla se presentó pocos minutos antes de las 15:00. Quienes ya estaba conectados al servicio WhatsApp Web perdieron la conexión y el servidor les reflejaba el mensaje "Conectando a WhatsApp... Reintentando".

En tanto, quienes no estaban conectados e intentaban acceder a la plataforma no podían hacerlo porque la misma no arrojaba el código QR necesario para establecer el vínculo entre la computadora y el dispositivo móvil.