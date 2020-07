¿Cómo hago para eliminar mis cuentas de Facebook, Instagram y WhatsApp?

¿Cómo elimino mis cuentas de Facebook, Instagram y WhatsApp? Foto: Twitter



Facebook (FB) está, una vez más, sumido en una gran controversia. El problema actual es un boicot publicitario iniciado por la campaña Stop Hate for Profit, que es, entre otras cosas, pedir a Facebook que haga más para eliminar el discurso de odio en su plataforma.

El miércoles, Facebook dijo que el CEO Mark Zuckerberg está abierto a reunirse con los grupos de derechos civiles detrás de Stop the Hate for Profit, incluidos NAACP, Color of Change y Anti-Defamation League para discutir el asunto.

Es solo el último de una larga serie de problemas a los que se ha enfrentado la empresa, que, después de un tiempo, puede ser demasiado para algunas personas. Afortunadamente, si estás cansado de los problemas de Facebook, puedes eliminar rápidamente todas tus cuentas asociadas. Así es cómo:

Para eliminar su cuenta, vaya a Configuración en la aplicación de Facebook y seleccione Propiedad y control de la cuenta debajo del encabezado Su información de Facebook.

Elija Desactivación y eliminación, seleccione la casilla junto a Eliminar cuenta y toque Continuar para eliminación de cuenta.

Presiona Eliminar cuenta en la página siguiente, ingresa tu contraseña y listo.

Si accede a Facebook a través de su navegador web, deberá hacer clic en la flecha hacia abajo en la esquina superior derecha de la página y seleccionar Configuración.

Desde allí, haga clic en Su información de Facebook y luego en Desactivación y eliminación.

Resalte el cuadro junto a Eliminar cuenta permanentemente y seleccione Continuar para eliminar cuenta.

Eliminar cuenta de Instagram

Sin embargo, Facebook no solo está compuesto por Facebook y Messenger. Instagram y WhatsApp también son parte del imperio de la compañía.

Si está tratando de reducir su adicción a Instagram, también puede eliminar su cuenta allí.

Al igual que Facebook, Instagram te permite descargar tus datos que has subido al sitio, para que puedas acceder a todos los selfies y paisajes que has publicado en el sitio de redes sociales.

Para hacerlo, abra el menú Configuración en la aplicación de Instagram y toque Seguridad.

Elija Descargar datos bajo el encabezado Datos e historial, seleccione Solicitar descarga e ingrese su contraseña de Instagram. Luego, Instagram enviará todas las fotos y videos que has subido desde que te uniste al servicio.

Una vez que tenga sus datos, estará listo para eliminar su hábito de Instagram en la fuente.

Desafortunadamente, Instagram no le permite eliminar su cuenta a través de su aplicación, por lo que deberá visitar esta página web: https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/

Seleccione el motivo por el que desea eliminar su cuenta del menú desplegable, ingrese su contraseña y listo.

Eliminar WhatsApp

WhatsApp es mucho más fácil de eliminar que Facebook o Instagram. Si está buscando deshacerse del servicio, simplemente debe tocar el botón Configuración en la parte inferior de la pantalla en la aplicación WhatsApp y elegir Cuenta.

Toque eliminar mi cuenta, ingrese su número de teléfono y presione Eliminar mi cuenta nuevamente. Y ya terminaste.