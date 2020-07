¿Quieres saber quién ha rechazado tu solicitud de amistad?, aquí los detalles

Foto: Twitter

Facebook: Cómo saber quién ha rechazado tu solicitud de amistad. Si ya tienen un tiempo que enviaste una solicitud de amistad y no sabes si has sido rechazada o si no te han aceptado, tenemos un sencillo truco que te permitirá descubrirlo sin tener que recurrir a otras aplicaciones.

No es nuevo que Facebook al igual que Whatsapp es una aplicación que cuenta con millones de usuarios alrededor del mundo, por lo que es una de la redes sociales más utilizadas de nuestro tiempo, sin embargo que sea tan popular, no quiere decir que todos conozcamos en su totalidad sus funciones.

Tener amigos en Facebook es algo común y por eso hay quienes simplemente agregan personas al azar para tener un mayor número, ya sea porque tienen proyectos que promocionar o simplemente les gustan las amistades virtuales, sin embargo no todos aceptan las solicitudes, si quieres saber si te han rechazado, solo haz lo siguiente:

Lo que debes hacer es abrir tu aplicación de Facebook ya sea desde tu computadora o desde tu celular y seleccionar la campanita de las notificaciones, que se encuentra debajo de la lupa del buscador de tu aplicación y pulsarla.

Después, tienes que dirigirte a la parte que dice "solicitudes de amistad" que es generalmente donde aparecen todas las sugerencias y solicitudes, es en esta parte donde tienes que picar en la parte que dice “ver todas”, que desplegará la lista, que y mencionamos.

Luego tienes elegir la opción de "Ver las Solicitudes Enviadas" en la parte superior de página que aparece con tres puntos, y es en este apartado y es justo ahí podrás descubrir quienes han rechazado tu solicitud de amistad, sin tener que recurrir a otras aplicaciones ni descargar nada.