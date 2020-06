Instagram: ¿Cómo cambiar el nombre de usuario?

Foto: Mibolsillo

Si tienes una cuenta de Instagram y quieres cambiar su nombre de usuario por diversas razones, te diremos cómo hacerlo paso a paso.

Esta red social te permite cambiar tu nombre las veces que quieras y lo puedes hacer tanto en la computadora como en tu aplicación móvil.

Para realizar este acción se necesita seguir una serie de pasos, sin embargo no siempre podrás elegir el nombre que quieras ya que Instagram revisa si este no se encuentra disponible, si no lo está te pedirá que pongas otro diferente.

Los pasos para cambiar el nombre de usuario son estos:

Abre instagram en tu smartphone.

Selecciona tu perfil.

Selecciona Editar Perfil.

Selecciona nombre de usuario.

Borrar el que tienes y escribe el nuevo nombre de usuario.

Si la red social lo aprueba selecciona en aceptar y listo tendrás tu nuevo nombre de usuario.

Luego de esta modificación estarás sujeto a que tus amigos o seguidores no puedan etiquetarte en publicaciones ya que tienen que usar el nuevo usuario y el nombre que dejaste de usar quedará libre y sólo podrás volver a el en un límite de 14 días posteriores al cambio.

Esto quiere decir, que si quieres volver al anterior quizás ya lo ocuparon en otra cuenta.

Otra situación que sucede cuando cambias de nombre de usuario y usas tu cuenta de manera profesional es que tus clientes no podrán encontrarte en la plataforma con tu antiguo nombre de usuario, por lo que tendrás que informarles del cambio.