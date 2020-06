Twitter prueba añadir las reacciones a los tuits con emojis

Twitter experimenta con emojis como reacción a los tweets. / Foto: Twitter

Y si el Retweet, el comentario y el Me Gusta no fueran las únicas opciones para reaccionar a una publicación en Twitter? La red social de Jack Dorsey parece estar coqueteando con esa idea, que podría transformarse en la implementación de reacciones a las publicaciones.

Twitter está probando nuevas funciones como viene siendo habitual. Una de ellas son las reacciones al estilo de Facebook y está enfocada claramente a potenciar esa interacción entre usuarios que tanto busca la plataforma. La segunda está más relacionada con la desinformación y cómo pretende evitar o, al menos, que los usuarios sean más conscientes la hora de valorar qué van a compartir realmente con el resto de usuarios.

Twitter is working on Tweet Reactions…? pic.twitter.com/3Sb6c8cYe3 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 10, 2020

Lee también: Échale el primer vistazo a los juegos del PlayStation 5

Así lo revela la reconocida experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong, quien ha mostrado una captura de pantalla de la que sería la nueva opción. En ella se puede apreciar un menú contextual que permitiría añadir emojis a modo de reacción a los tweets, además de las opciones tradicionales. De dicha forma, uno podría reflejar de manera más acertada la sensación que le provoca una publicación en concreto sin necesidad de palabras.

En el tuit se aprecia una captura de pantalla donde se muestra cómo serían las reacciones con emojis a un tuit. Al parecer sería una opción más que se muestra al pulsar el botón de «Retuit» y se identifica con un emoji de cara feliz. En la imagen solo se aprecian cinco emojis para reaccionar, que son el número cien con dos rayas debajo, el símbolo de bloqueado, la cara amarilla llorando de felicidad, la cara amarilla de asombro y las manos juntas agradeciendo u orando.

Junto a esa nueva opción que permitiría reaccionar a las distintas publicaciones de otros usuarios, lo más llamativo e importante sería la nueva característica pensada para luchar contra la desinformación. Esta nueva opción consiste simplemente en un aviso que se recibiría antes de publicar un tweet que contiene una dirección web y la plataforma detecta que no has abierto.

Es decir, Twitter detecta que quieres compartir el típico mensajes con texto alarmante o no pero que va a acompañado por un enlace a una web. Si lo has abierto considera que ya sabes realmente qué vas a compartir y te deja. Pero si no es así te avisa, para que pienses qué vas hacer realmente.