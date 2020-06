Nuevo fallo de seguridad descubierto en la aplicación de WhatsApp

Con Click to Chat pueden generar un enlace hacia su perfil de WhatsApp e integrarlo en su página web. / Foto: Twitter

La aplicación de mensajería instantánea más usada en todo el mundo ha sido acusada de nuevo al poner en riesgo la privacidad de los usuarios debido a su función «Click to Chat», la cual permite encontrar los números de las personas desde una búsqueda en Google.

Una simple búsqueda en Google permite recopilar los números de teléfono de miles de usuarios de WhatsApp. De hecho, tan solo hace falta escribir site:wa.me en el buscador para que aparezcan miles de enlaces con los números de teléfono de diversas personas o negocios.

Este incidente, descubierto por el investigador indio Athul Jayaram, está relacionado con la funcionalidad Click to Chat de WhatsApp. Con ella, los usuarios pueden generar enlaces que permiten iniciar una conversación con cualquier número de teléfono sin necesidad de guardarlo como contacto en la agenda.

Lee también: Facebook empieza a desarrollar iniciativas para promover la justicia racial

Problema grave

Click to Chat es una función que permite a los usuarios iniciar rápidamente un chat en WhatsApp a través de un código QR. Y según el investigador, todos estos enlaces de Click to Chat de están indexando en búsquedas de Google, por lo que cualquier ciberdelincuente podría recopilar números de WhatsApp para después venderlos o usarlos para extorsionar.

Con Click to Chat pueden generar un enlace hacia su perfil de WhatsApp e integrarlo en su página web. De esta forma, cualquier visitante puede iniciar una conversación con el comercio sin tener que guardar su número de teléfono en la agenda.

En los resultados de búsqueda no se revela la imagen de perfil o el nombre de la persona en cuestión. Únicamente se muestra su número de teléfono. No obstante, si un usuario tiene configurada su imagen de perfil como pública, cualquier persona que inicie una conversación a través de la función Click to Chat podrá observarla e incluso descargarla.