Sony prepara un evento de lanzamiento para el PlayStation 5

Cada vez estamos más cerca de la llegada de PlayStation 5 y su primera presentación podría ocurrir más pronto de lo esperado.

Sony celebrará una conferencia centrada en la PlayStation 5 tan pronto como la próxima semana, concretamente el miércoles 3 de junio, según informa Bloomberg. El reporte está firmado por Jason Schreier, uno de los periodistas más confiables y respetados de la industria de los videojuegos. Si la información es real, entonces la compañía japonesa no tardará mucho tiempo en hacer oficial la fecha. Eso sí, Schreier no descarta que el día pueda moverse de último minuto.

Si bien ya conocemos las especificaciones técnicas de la consola, es probable que Sony no tenga intenciones de revelar todos los detalles restantes de PlayStation 5 en esta primera presentación.

Bloomberg no es la única fuente que coincide con la información. Jeff Grubb, colaborador de VentureBeat, también asegura que la primera presentación de la PlayStation 5 tendrá lugar el 3 de junio. Grubb fue la primera persona que anticipó la conferencia para principios del siguiente mes. Sin embargo, aseguró que el evento estaría enfocado en anunciar una oleada de juegos exclusivos y Third-Party. Tendremos que esperar una semana para saber qué es lo que Sony nos tiene preparado.

En lugar de eso, Sony podría estar más enfocada en celebrar más de un evento durante el verano y el segundo se podría llevar a cabo en agosto. La primera presentación de junio revelaría los primeros juegos de la consola y no tanto la consola en sí.

Todo parece indicar que la comunidad de PlayStation tendrá un verano muy movido, ya que incluso hoy mismo (27 de mayo) se realizará un transmisión en vivo para mostrar más detalles sobre The Last Of Us Part II.

El mismo informe señala que el día de la primera presentación podría cambiar a último momento, por lo que sólo nos quedará esperar a confirmar esta fecha de forma oficial cuando Sony decida hacerlo.

Quizá estemos más cerca que nunca de finalmente conocer más detalles sobre esta nueva consola que sólo ha generado misterio y suspenso.

Y es que los de Tokio han sido bastante herméticos con su plataforma de próxima generación. Los fans de la marca comenzaron a desesperarse, principalmente porque el competidor directo, Microsoft, ha seguido una estrategia impecable de comunicación