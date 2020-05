Cómo saber qué aplicación está consumiendo la batería de tu teléfono

Foto: Twitter

Con el uso que le damos al teléfono actualmente es muy probable que por lo menos en alguna ocasión te hayas encontrado con una aplicación que estaba devorando los recursos de tu teléfono, es decir, que estaba consumiendo mucha batería.

Este tipo de situaciones normalmente suelen ocurrir cuando llega la actualización de alguna aplicación o de sistema operativo, pues algún problema en el código de la aplicación podría generar este tipo de problemas, así que si eres de esos usuarios a los que les gusta probar aplicaciones en versión beta probablemente ya te hayas encontrado con un problema así.

Es muy fácil darte cuenta qué aplicación está ocasionando problemas en tu teléfono.

¿Quién no se ha preguntado en alguna ocasión eso de pero cómo se me ha gastado tan pronto la batería?

Si este es tu caso, o si alguno de tus familiares o amigos te dice que quiere saber por qué la pila de su teléfono se acaba muy rápido o algunas aplicaciones hacen que se caliente en exceso, pues hay una forma muy sencilla de ver qué está pasando.

¿Revisar el uso de las aplicaciones?

En el caso de Android vamos a encontrar que los fabricantes suelen ofrecer distintas formas de acceder a las métricas de las aplicaciones, pero sin importar qué teléfono tengas siempre hay manera de ver qué está pasando con las apps de tu dispositivo.

Si el problema es con la batería lo más sencillo es ir a los ajustes > batería > uso de la batería. Aquí podrás ver una métrica de los últimos 7 días y de las aplicaciones que más han ocupado la pila del dispositivo.

Estadísticas del consumo de baterias por parte de las aplicaciones instaladas

4 consejos y trucos para ahorrar batería. Así que material para informarse no falta. No obstante y resumiendo podemos decir varios puntos importantes:

Apagar lo que no usemos: Por ejemplo quitar la WiFi cuando estemos fuera de casa, la conexión de datos si no es necesaria y cosas así.

Ajustar brillo y apagado de la pantalla: Importantísimo, la pantalla es lo que más consume con diferencia la batería de nuestro terminal, así que es importante que si vas a tener dificultades para cargar la batería o necesitas muchas horas de autonomía que pongas el brillo al mínimo posible y siempre tengas configurado el auto apagado al mínimo. Todo segundo cuenta para acumular batería.

Cuidado con los Widgets: Los widgets son muy vistosos, muy útiles y muchas veces quedan muy bien pero ojo, algunos también nos drenarán la batería si no andamos con ojo. Hay que escoger muy bien lo que queremos tener y pensar si realmente lo vamos a usar o sólo lo tenemos por mejorar estéticamente el teléfono. ¡Hay que ser prácticos!

Sincronización de datos: Otro come baterías implacable es la sincronización automática. Hay que procurar tenerla o bien desactivada si necesitamos el máximo de batería, o bien con tiempos superiores a 5 minutos para no ir haciendo conexiones cada poco, porque se nos vá la batería.

Aquí dependerá mucho de lo que hagamos con las aplicaciones para saber cuál está teniendo un comportamiento anormal, pero es fácil darse cuenta cuando una aplicación tiene problemas porque su consumo de batería no va de acuerdo con su uso.