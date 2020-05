Twitter ahora permite elegir quién puede responder a tus tuits

Foto: Twitter

Twitter anunció el 20 de mayo que está probando una nueva configuración de conversación, también conocida como "no me @", la cual le permitirá a los usuarios elegir quién puede y quién no puede contestar a sus tuits. Los usuarios podrán seleccionar entre las opciones: todos, personas que sigues, o solo las personas que mencionas en el tuit.

Al seleccionar cualquiera de las últimas dos configuraciones, el icono de respuesta del tuit aparecerá en color gris, indicando que no cualquiera puede contestar a él. Sin embargo, las demás personas podrán ver, retuitear, retuitear con Comentario y dar Me gusta a esos tuits.

Probando, probando... Una nueva forma de tener una conversación exactamente con quién quieres.

Estamos comenzando con un pequeño % en todo el mundo, así que asegúrate de ver cómo funciona. 👀 pic.twitter.com/LuPenNTPQL — Twitter México (@TwitterMexico) May 20, 2020

Twitter quiere que sus sus usuarios tengan más control sobre sus conversaciones, y que un trol, flamer o amargado existencial no pueda fastidiar lo que puede ser un buen hilo twittero. De hecho ya se pueden ocultar respuestas que no te gusten a un tweet tuyo. Pero desde hoy Twitter está experimentado con la función de poder elegir quién puede responder a tu Tweet y sumarse a la conversación que has iniciado.

Lee también: Google y Assistant estrenan modo oscuro en Android y iOS

Antes de publicar tu Tweet, podrás elegir entre tres opciones de respuestas:

- Todo el mundo (configuración por defecto)

- Solo gente a la que sigues

- Solo personas a las que mencionas

En el caso de las dos últimas opciones, los Tweets serán etiquetados y el icono de respuesta aparecerá en gris de manera que la gente tenga claro que no pueden responder. El resto de personas podrán verlo, Retuitear, Retuitear con Comentarios o dar Me Gusta a los Tweets.

La red social indicó que esta nueva función está en fase de prueba, por lo que por ahora solo un grupo limitado de personas a nivel mundial puede usar la nueva configuración desde Twitter para iOS, Android y twitter.com.

La función había sido anunciada el CES 2020, en donde Twitter indicó que le permitiría a los usuarios tener más control sobre sus interacciones dentro de la plataforma.