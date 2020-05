¿Cuál es la app de mensajería más segura, WhatsApp, Telegram o Signal?

Foto: Elíge tu seguridad con la apps que tu quieras

Cuando hablamos de aplicaciones de mensajería seguras, los nombres que suenan más fuerte son Signal, Telegram y WhatsApp. Hoy las enfrentamos cara a cara para ver cuál es la aplicación de mensajería más segura para Android.

Dejaremos en segundo plano por tanto diseño, funcionalidades, número de usuarios y otros factores importantes a la hora de comparar aplicaciones de mensajería para centrarnos únicamente en la seguridad y privacidad de estas tres aplicaciones. ¿Cuál saldrá mejor parada?

Lo primero que debes considerar a la hora de instalar una aplicación si te preocupa tu privacidad son los permisos que requieren, si bien es cierto que esto ha cambiado mucho desde que llegó Marshmallow y sus permisos en tiempo de ejecución. Con ellos los permisos solo se piden si son necesarios, y eres libre de no otorgarlos si no quieres usar esa función.

Los permisos de WhatsApp, Telegram y Signal



Telegram y WhatsApp tienen casi los mismos permisos salvo el de acceso a los SMS (usado para la verificación de la cuenta), que no es ya necesario en Telegram pero sigue presente en WhatsApp. Signal tiene los mismos permisos de Telegram pero añade uno más: el del calendario. Este permiso se usa para poder compartir con otras personas en Signal tus eventos del calendario.

Las tres aplicaciones hacen un uso razonable de los permisos

Las tres aplicaciones hacen un uso razonable de los permisos, pidiéndolos únicamente cuando son necesarios. De este modo, sólo necesitas otorgar el permiso de la cámara para enviar fotos, o el permiso de almacenamiento para mandar archivos y fotos guardadas en el móvil. En este aspecto, todas las aplicaciones se comportan igual.

Donde hay algunas diferencias son en qué permisos son realmente necesarios para un uso básico de la aplicación. Telegram insiste bastante durante la configuración inicial para que le otorgues permiso de acceso al registro de llamadas, aunque lo puedes usar sin otorgar ni un sólo permiso. Lo mismo con Signal: tu vida será más fácil si añades el permiso a los contactos, aunque técnicamente puedes hacerlo sin ellos, añadiendo por nombre de usuario en Telegram o por número de teléfono, en Signal.

WhatsApp es el único que "te obliga" a otorgar el permiso de acceso a los contactos. Sin él, no puedes iniciar una conversación con la app por sí sola, aunque podrías usar este método para hablar con alguien con su número de teléfono. En resumen, las tres aplicaciones manejan los permisos con cordura, aunque WhatsApp te lo pone un poco más difícil. Punto para Telegram y Signal.

Protección de acceso (PIN, huella)

Antes de preocuparte de qué pasa con tus datos en el tránsito desde tu móvil hasta el receptor (es decir, el cifrado), debes tener en cuenta también la seguridad de tus datos en el propio teléfono. ¿Y si alguien tiene acceso físico, aunque sea momentáneo, a tu teléfono?

Estoy seguro que si te preocupa la privacidad de tus datos habrás establecido una protección de desbloqueo a tu móvil, pero quizá Smart Unlock u otra tecnología relaja la seguridad. ¿Si una persona tiene acceso a tu teléfono, puede leer tus chats de Telegram, WhatsApp y Signal?

Afortunadamente, las tres aplicaciones incluyen una función nativa para proteger los chats de ojos ajenos, después de que WhatsApp añadiera la protección mediante huella dactilar. En ninguno de los casos la protección viene activa de casa, sino que eres tú quien debe activarla desde los ajustes.

Hay algunas diferencias entre las opciones disponibles, no obstante. Signal usa el bloqueo de Android, pudiendo activarse automáticamente tras un periodo de tiempo, mientras que en Telegram tienes un poco más de control, pudiendo usar un PIN o contraseña y bloquear la aplicación en cualquier momento con el icono del candado. WhatsApp tiene la protección con menos opciones, pues solo puede ser mediante huella dactilar. Más opciones, más puntos. Punto para Telegram.

Cifrado

Las tres aplicaciones usan cifrado de extremo a extremo (el de WhatsApp está firmado por los creadores de Signal, para ser exactos) aunque ya te anticipo que Telegram no se va a llevar en este apartado ningún punto. No porque su cifrado cocinado en casa MTProto sea inseguro, sino porque no está activado en todos los chats de forma predeterminada (los chats normales están cifrados, pero no de extremo a extremo).

Mientras que WhatsApp y Signal usan el cifrado de extremo a extremo para todas las comunicaciones, en Telegram solo se usa en los chats secretos, que añaden otras funciones extra de seguridad como protección contra capturas de pantalla y mensajes que se autodestruyen.

Sin chats secretos Telegram sigue cifrando los mensajes entre el cliente y la nube y sólo se tiene constancia de una vulnerabilidad en la implementación, que data de 2013. Aunque a los expertos no les entusiasme mucho eso de que Telegram use una implementación propia, sobre el papel parece que en cuanto a seguridad lo tiene todo atado y bien atado.

No obstante, es obvio que quienes se preocupan por su seguridad prefieren que el cifrado ocurra por completo en emisor y receptor, sin servidores de por medio. Aunque las tres aplicaciones pueden potencialmente hacerlo, sólo WhatsApp y Signal lo hacen de forma transparente para el usuario, que no debe tomar ningún paso adicional.