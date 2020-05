Mantenimiento del PC: ¿Qué debes y no debes hacer?

Mantener un PC en buen estado depende de muchos factores /Foto: Twitter

Mantener un PC en buen estado depende de muchos factores, desde la forma en la que lo utilizas hasta los programas que decides instalar.

En este artículo vamos a darte una serie de consejos para realizar un mantenimiento preventivo al PC, con las cosas que nunca deberías hacer para evitar desgracias y también con las que sí es recomendable hacer para que el PC se mantenga en óptimas condiciones durante más tiempo.

Debes tener en cuenta un factor crucial cuando hablamos del mantenimiento del PC: mantenerlo en buenas condiciones te ahorra dinero a la larga, ya que evita problemas y hace que los dispositivos duren más tiempo, previniendo averías o, como vamos a ver a continuación, incluso desgracias causadas por accidentes cotidianos.

Hay que mantener lejos líquidos y bebidas

Consejos para el mantenimiento preventivo del PC

No adoptar las medidas necesarias al final puede conducir irremediablemente a tener problemas con el PC, pudiendo llegar incluso a provocar que deje de funcionar y obligarnos a tener que repararlo. Así pues, a continuación vamos a daros una serie de consejos fundamentales para prevenir que esto suceda:

Mantén lejos líquidos y bebidas

Especialmente en verano, es común tener una botella de agua o un refresco cerca del PC, sobre todo cuando prevemos pasar muchas horas frente a él. Como sabéis los líquidos pueden ser fatales para los componentes electrónicos, y si no tenemos cuidado podríamos tener un accidente y derramar líquido en el teclado o incluso en el PC. Por ello, es importante que de entrada siempre los tengas alejados del equipo, para que incluso si lo derramas sin querer no afecte al PC.

Nunca dejes el PC en el suelo

Por mucho que limpies tu hogar a menudo, el suelo es el primer sitio en el que se deposita el polvo y la porquería, por no hablar del que llevemos en el calzado y que vamos esparciendo al andar aunque no lo veamos (y si tienes mascotas, más todavía). Y dado que prácticamente la totalidad de las cajas de PC tienen ventiladores que meten aire fresco de fuera hacia dentro, absorberán este polvo con mucha más facilidad si están en el suelo que si están encima de la mesa.

No es muy recomendado dejar la PC en el suelo

Por otro lado, tener el PC en el suelo y especialmente si es debajo de la mesa donde tienes el monitor y los periféricos, lo hará más proclive a que le golpeemos sin querer o que tiremos de cables accidentalmente.

Por estos motivos, siempre será más recomendable tener la caja del PC encima de la mesa que en el suelo.

Limpiar el PC frecuentemente forma parte de su mantenimiento

No nos cansaremos de repetir que hay que hacer una limpieza al PC con cierta frecuencia, con el objetivo de evitar que se acumule dentro la suciedad. Aunque tengas filtros anti polvo, parte de éste siempre termina entrando y depositándose en el hardware interno. Y ya sabes, el polvo con el calor se solidifica en forma de hollín, el cual es conductor de la electricidad, así que puede llegar a suponer un peligro para la integridad del equipo.

También debes hacer mantenimiento de software en el PC

Hasta ahora te hemos dado consejos para realizar un mantenimiento preventivo en el PC con el objetivo precisamente de prevenir posibles problemas, pero es cierto que la mayoría de veces los problemas del PC vienen del software. Por eso es también necesario realizar ciertas «buenas prácticas» relativas al software, como por ejemplo:

Hay que aprender a limpiar la PC

Mantén el equipo actualizado (tanto el sistema operativo como los drivers).

No instales software en el que no confíes.

Trata de no llenar nunca el disco de sistema.

Elimina las aplicaciones que no utilices.

Al navegar por Internet, no entres en sitios web de dudosa reputación.

Asegúrate de activar las opciones de optimización del SSD en Windows 10 (si tienes SSD).