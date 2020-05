Tinder se actualiza y implementa la esperada función de videollamadas

La idea de la app de citas es mantener a los usuarios dentro de su universo el mayor tiempo posible / Foto: Hipertextual

Tinder es una de las aplicaciones más usadas por los jóvenes y para muchas personas el modo preferente de buscar pareja o tener relaciones. Esta popular aplicación de Match Group ha logrado imponerse a la competencia y triunfar en los últimos años gracias a su fácil uso y al haber encajado a la perfección en la mentalidad de muchas personas. Pero ahora va a realizar un importante cambio.

Ahora, la aplicación de citas por excelencia ha anunciado que añadirá la opción que todos esperaban: videollamadas en Tinder. El anuncio se realizó en una carta a los accionistas de Match Group (matriz de Tinder) en la que se hablaba de una serie de actualizaciones dentro de la aplicación.

Usuarios tendrán una mejor experiencia dentro de la app

La opción dentro de Tinder será incluida a finales de año, aunque desde la plataforma confirman que ya se está trabajando en ello. "A medida que se demostrado una fuerte disposición a la fecha de vídeo, nuestros equipos de productos e ingeniería en todo el mundo se movilizaron rápidamente para implementar capacidades de chat de vídeo uno a uno en muchas de nuestras plataformas", explican en la carta a los accionistas.

Lee también: Apple celebrará su conferencia WWDC virtual el 22 de junio

De hecho, la llegada del coronavirus y la obligación de quedarse en casa ha producido un efecto explosión en el sector de la videollamadas. El crecimiento de Zoom, Meet versión de Google para videoconferencias, WhatsApp abriendo el número de integrantes y, por supuesto Skype, viven sus días dorados.

Esta estrategia pasa por ofrecer a los usuarios, una vez que han conseguido un match de otra persona, mantener una conversación en vídeo a modo de primer contacto

Esta no es la primera incursión de plataformas de citas en el mundo de las vídeollamadas. La primera de ellas ya fue Bumble, en donde son las mujeres las que deciden si se activa el vídeo o no. Es una de las medidas de seguridad para evitar el acoso dentro de la plataforma. En este sentido, Tinder aún no tiene claro cómo controlará las situaciones de acoso y privacidad dentro de la aplicación.

Tinder es la app de citas más usada por los jóvenes de todo el mundo

Las videollamadas en Tinder aún no cuentan con todos los detalles perfilados, pero lo que sí está claro que es una forma de evitar distribuir número de teléfono a desconocidos.