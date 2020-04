TikTok suma stickers solidarios para enfrentar el coronavirus

Las imágenes se podrá agregar a videos publicados para guiar a los usuarios a las fundaciones. / Foto: Twitter

Una de las aplicaciones más populares durante la pandemia del coronavirus es TikTok. Mayoritariamente utilizada por adolescentes o niños, en las últimas semanas otras generaciones se han sumado para jugar con las posibilidades que brinda la herramienta.

La red social del momento, hablamos de TikTok ahora permitirá a los usuarios realizar donaciones a organizaciones benéficas para hacer frente a la crisis sanitaria producto del nuevo coronavirus por medio de una nueva función interactiva llamada Donation Stickers, algo que ha llamado la atención por completo a todas las personas que han puesto su granito de arena para erradicar la situación.

Es por eso que ahora los creativos de contenidos podrán usar la función en sus videos y transmisiones en vivo y así recaudar los fondos para organizaciones benéficas favoritas directamente en la aplicación TikTok. Se tomó como punta de partida la aplicación musicalizada al ser una de las más descargadas de los últimos tiempos.

Los Stickers se podrán agregar al video de la misma forma que un sticker tradicional. Sin embargo, cuando los usuarios presionen sobre esta serán guiados a una ventana emergente donde podrán hacer su respectiva donación.

Los stickers funcionarán para apoyar a los socios benéficos que incluyen instituciones como la Fundación CDC, la Fundación James Beard, Meals on Wheels, MusiCares, National PTA, National Educational Association Educational Foundation, No Kid Hungry y The Actors Fund. Además cuando los usuarios presionen sobre esta serán guiados a una ventana emergente donde podrán hacer su respectiva donación.

De esta forma TikTok que ha incorporado en su plataforma stickers ha dado de que hablar por su noble acción. Se mencionó que abril donaría $ 250 millones para apoyar a los trabajadores de primera línea, educadores y comunidades locales afectadas por la pandemia de COVID-19.