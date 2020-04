Conocé el nuevo Nintendo 64 portátil, que funciona con cartuchos

Referencia.

Todos los que disfrutamos de los juegos en el Nintendo 64 siempre quisimos que existiera una forma de poder jugarlo sin tener que estar en casa, hay que recordar que en esa época el Gameboy ofrecía una resolución muy básica, por lo que sus juegos si bien eran entretenidos, no le llegaban a los gráficos en 3D que tenía el Nintendo 64.

Durante el 2019 el Nintendo 64 ha traído varias noticias, desde el accesorio perdido que nunca vio la luz, hasta las novedades que se han hecho recientemente a modo de accesorios, pasando por los adaptadores que permiten seguir jugando con tu consola del siglo pasado.

Para no quitar el dedo del renglón con esa gloriosa consola, ahora el modder GmanModz se encargó de modificarla para crear una versión portátil y mostró el proceso en video.

N64 SP, tus recuerdos en portátil

Nombró a esta versión N64 SP, en alusión a la manera en que el aspecto del Game Boy Advance SP inspiró la forma final que le dio el modder a su creación.

Usa la verdadera tarjeta madre del Nintendo 64, tiene una batería que rinde para dos horas y medio de juego, se carga a través de cable USB-C y funciona con los cartuchos de la consola.

Las modificaciones incluyeron hacer la tarjeta madre más chica, diseñar una carcasa impresa en 3D, implementar circuitos para permitir la recarga por cable USB-C y emular el control del N64.

La clave de este proyecto fueron los descubrimientos recientes de la comunidad de modders del Nintendo 64 en torno a la posibilidad de reubicar y reconectar una de las tarjetas de la máquina.

Algo que hay que resaltar es que el N64 SP no emula los juegos del Nintendo 64, ya que el hardware es original de la consola, por lo que no hay cartuchos que no sean compatibles, lo que permitiría a muchos poder volver a jugar los juegos que les marcaron para ser los gamers de hoy.