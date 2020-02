Google lanza una versión preliminar de Android 11

We’re excited to share the first Developer Preview of #Android11 with:



🔐 Stronger user privacy protections

💬 Bubbles, Pinhole, and waterfall screens

📷 Native image decoder and camera features

👆 Biometrics

👨‍💻 5G and foldables



Read the post → https://t.co/Fd5pT4txBU pic.twitter.com/mSfKs38OCK