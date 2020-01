Oliver Atom y los Super Campeones regresan con un nuevo videojuego

Foto: La Vanguardia

Los aficionados occidentales por fin podrán disfrutar, por primera vez, de un juego de Capitán Tsubasa para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC.

“Será una visión original del mundo del fútbol, en la que disfrutaremos de la intensa acción y de los tiros imposibles por los que se hizo famosa la franquicia”, afirma la nota de prensa enviada por Bandai Namco.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions ofrece gráficos de estilo anime y un sistema de juego accesible, además de contar con numerosos modos de juego que no dejarán que los aficionados se sienten ni un segundo en el banquillo.

Lee también: Cyberpunk 2077: El videojuego más esperado de 2020, se retrasa

Hervé Hoerdt, vicepresidente sénior de marketing, digital y contenidos de BANDAI NAMCO Entertainment Europa ha declarado: «Conseguir la licencia de Capitán Tsubasa para lanzar un juego de fútbol en el mercado occidental es un sueño hecho realidad. Captain Tsubasa: Rise of New Champions no es un juego que se haya creado pensando únicamente en los amantes del manga, sino para que pueda ser disfrutado por los aficionados al fútbol de todo el mundo».

Coincidiendo con el anuncio, la división europea de la Bandai Namco ha publicado el primer tráiler del juego, en el cual puede apreciarse el retorno de los personajes más icónicos de la serie, como Oliver Atom y Marke Lenders, y que el juego conservará la tan reconocible estética anime de la serie creada por el autor de manga Yōichi Takahashi.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions será un juego de fútbol con un claro acento arcade y está siendo desarrollado por el veterano estudio japonés Tamsoft, conocido por la serie de juegos de lucha Battle Arena Toshinden.

Por el momento habrá que esperar un poco más para conocer más detalles de este nuevo juego. Quedará por saber si este tendrá algún modo multijugador, el cual no debería ausentarse. Lo mismo sucede con alguna modalidad online que pueda aparecer con el juego. A su vez, más allá que los nombres de los jugadores se mantengan fieles a los originales, puede aparecer la posibilidad de algún doblaje en castellano para estos, dado su objetivo de llegar a occidente.