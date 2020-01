Instagram elimina el botón de IGTV porque "nadie" lo usaba

Foto: Hipertextual

Instagram ha estado actualizándose para adaptarse a las necesidades de los usuarios. Por ello, la red social ha quitado una función o, de forma más específica, un botón que los usuarios no utilizaban mucho.

La plataforma se ha optimizado con el objetivo de impulsar la calidad en los contenidos y no tanto la interacción; es decir, los usuarios ya no pueden ver la cantidad de likes de otras personas para que no se despierte la obsesión, ni la ansiedad. Para Instagram, es más importante la calidad de una publicación y no tanto si a la gente le gustó o no

Instagram apostó por los videos más largos, en una clara competencia con YouTube, al lanzar IGTV con la intención de incrementar la interacción de los usuarios. El servicio contaba con una aplicación independiente y un botón de acceso directo dentro de la red social, pero a veces las compañías quieren abarcar más contenidos y no logran tener el éxito deseado.

Lee también: Facebook cancela planes para incluir publicidad en WhatsApp

La idea no era mala, sobre todo tomando en cuenta la gran cantidad de influencers en Instagram, que recurría a Youtube para subir sus videos más extensos. Con IGTV ellos lo tendrían todo en una sola aplicación, pero el servicio no logró despegar del todo. Al menos eso es lo que parece con este último ajuste.

Interfaz limpia y simple

El acceso directo a IGTV desde la aplicación principal mostraba todos los videos de este apartado sin tener que instalar otra externa, y ahora Instagram decidió eliminarlo por desuso, es decir, las personas no accedían al contenido por medio del botón que se encontraba en la parte superior derecha de la app.

Instagram señaló que siempre se ha tratado de mantener una interfaz limpia y simple, por lo que se decidió eliminar el botón que no muchos usuarios utilizaban.

Aunque el ícono de IGTV desaparecerá de la aplicación para todos los usuarios, no quiere decir que el contenido será eliminado, sino que seguirá disponible desde el feed de los usuarios y en el explorer, de manera que estará mezclado entre el resto del contenido que aparece en Instagram, algo mucho más indirecto.

Las cifras no son muy alentadoras, pues la aplicación principal de Instagram tiene más de mil millones de descargas, a diferencia de IGTV que apenas alcanza más de 1 millón de descargas, y los influencers con más seguidores ni siquiera han recibido el medio millón de reproducciones.