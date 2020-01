El Cyrcle Phone es el smartphone más extravagante del CES 2020

Referencia.

El CES 2020 se está llevando a cabo en Las Vegas y estamos hablando de uno de los eventos de tecnología más importantes del mundo. Las compañías aprovechan el espacio para mostrar nuevos productos y tendencias que formarán parte del año.

Con la feria de electrónica de consumo CES 2020 tocando a su fin, esta deja aún algunos productos de lo más llamativos y disparatados. Así ha de ser en toda buena exhibición del sector que se precie. Uno ellos es el Cyrcle Phone que, como su propio nombre indica, no es otra cosa sino un teléfono circular.

Lee también: Quibi, la nueva plataforma de videos para jóvenes exigentes

"Un teléfono no rectangular para personas no rectangulares, The Cyrcle Phone existe para inspirar un mundo donde puedes ser tú, sea cual sea tu forma", se puede leer en su página web, apuntando de manera clara a que la razón de existencia de este terminal es despuntar, formato de por medio, respecto al resto de dispositivos de la industria actual. No todo iban a ser pantallas plegables.

Por el momento, todas las imágenes y fotografías que existen del terminal, así como los modelos de muestra en el centro de convenciones de Las Vegas, son prototipos sin terminar que únicamente sirven para mostrar a grandes rasgos lo que se pretende que sea una realidad a lo largo del presente año.

Este celular podría ser uno de los más arriesgados que se han presentado en CES por su diseño nada convencional. Sin embargo, además de ser un smartphone redondo, otra de sus características que más llama la atención es el hecho de que incluye doble entrada jack auricular.

Para el fabricante de este smartphone, la forma circular es mejor que la propuesta del resto de las compañías en el mercado, ya que es más fácil de sostener y guardar en los bolsillos, además de que el diseño es más atractivo.

Este smartphone ya se había presentado con anterioridad, pero es muy probable que por fin vea la luz del comercio este año. La tardanza de su salida radica en que pocas apps podrían adaptarse al diseño circular.

No se sabe cuándo llegaría, ni cuánto costaría, pero es probable que pronto se revele más información al respecto.