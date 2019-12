Apple retira la app que convertía tu iPhone en un iPod Classic

Referencia.

Rewound, la aplicación que convertía tu iPhone en un iPod Classic con click wheel, fue la sensación durante algunos días, pues permitió revivir la nostalgia de uno de los dispositivos más emblemáticos en la historia moderna Apple. Desafortunadamente, la expectación duró poco tiempo, pues los de Cupertino la han retirado hoy de la App Store. No obstante, su desaparición podría ser temporal.

Sin embargo, algunos de nuestros lectores nos hicieron notar al poco de publicar la noticia que la app aparecía como no disponible en la App Store. En realidad, la app sí que estuvo disponible para su descarga pero, según ha explicado el desarrollador.

A través de una publicación en medium, los responsables de Rewound confirmaron que Apple retiró su propuesta de la tienda de aplicaciones. Según explican, el principal motivo es que copiaron el diseño del reproductor musical y lo integraron con un servicio de Apple, refiriéndose a Apple Music.

La razón de la retirada es que la app copiaba el diseño del iPad, cobraba por funcionalidades de Apple Music y los usuarios podrían confundirla con un producto de Apple.

Por su parte, los desarrolladores argumentan que su interfaz era demasiado básica y no tenía ninguna similitud con una app de Apple. Además, eran los propios usuarios quienes debían buscar las "skins" del iPod en fuentes externas, siendo Twitter el principal medio donde los interesados podían conseguir diferentes máscaras para su reproductor. Indudablemente, pensaron que con esta estrategia no tendrían problemas con la normativa de la tienda.

Pese a las malas noticias, los creadores de Rewound afirman que están buscando alguna manera de salvar su app. Eso sí, descartan por completo una actualización para realizar cambios al diseño, pues esto podría dejar inservible la app para loos más de 170.000 usuarios que ya la descargaron. Su plan es realizar algunos ajustes al funcionamiento para intentar obtener la aprobación.

Con el fin de facilitar su tarea, iniciaron una campaña en GoFooundMe para recabar fondos y continuar el desarrollo de Rewound. Esto, además de ofrecerles otro intento de volver a la App Store, les permitirá ofrecer la aplicación en Android, donde seguramente no tendrán inconvenientes para lanzarla. "No está claro si Apple alguna vez permitirá que Rewound vuelva a la App Store, no estamos prometiendo versiones completamente terminadas", aclararon.