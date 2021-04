Alboroto, gritos y un lesionado en Ctra. a Masaya por discusión de pareja

Foto: Alteración provoca accidente en Managua / TN8

Una acalorada discusión de pareja por la supuesta pérdida de más de 80 mil córdobas dejó gravemente lesionado a un motociclista en Managua, que a como se dice popularmente "ni vela tenía en el entierro".

La pareja en compañía de unos amigos, salió a divertirse a un centro nocturno la noche del martes, ahí supuestamente la indignada mujer logró percatarse de la pérdida del dinero y le reclamó a su ex pareja, iniciando de esta manera una fuerte alteración al orden público que dejó lesionado de gravedad al motorizado que se desplazaba de sur a norte sobre la Carretera a a Masaya.

Un taxista que no quiso dar su nombre comentó sobre los hechos. "La muchacha le reclamó su dinero, el maje (sujeto) se alteró y dijo ese dinero es mío. La muchacha se montó (al vehículo taxi), yo di la vuelta, cuando vengo por esta bajada allá estaban esperando con piedras, el ex marido de ella y un trabajador de ella, entonces yo me vine de retroceso", explicó.

"No me dejaron ni que bajara el puente, se me bajaron los dos con piedras y me desbarataron el vidrio del carro y una coraza, y el motorizado a exceso de velocidad se vino a estrellar atrás", añadió.

Más detalles del bochornoso caso

Foto: Uno de los detenidos por alteración al orden público / TN8

"Una pareja y dos muchachos estaban peleando en el taxi y entonces el taxi al estar parado ahí no lo vio. Él (motociclista) se estrelló detrás del taxi, yo me detuve a ayudarle por que somos humanos usted sabe", dijo otro testigo.

Supuestamente la afectada es dueña de un reconocido establecimiento, mientras que su ex pareja se desempeñaba como administrador.

El taxista se encarga de trasladar a trabajadores del local todas las madrugadas.

Foto: Uno de los detenidos por alteración al orden público / TN8

Una ambulancia de Cruz Roja Nicaragüense se presentó al lugar y fueron paramédicos los que atendieron y trasladaron al infortunado a un hospital capitalino.

Agentes policiales arrestaron a los escandalosos hombres, los cuales tendrán que responder por el dinero extraviado, los daños ocasionados en el taxi y los gastos médicos y de la moto causados al infortunado motociclista.