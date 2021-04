Foto: Fuertes vientos causan estragos en viviendas de Nagarote/TN8

Los fuertes vientos que azotaron en horas de la tarde el municipio de Nagarote, causaron daños en viviendas de forma parcial y otras incluso sucumbieron totalmente ante la fuerza de estos. De forma preliminar se calculan más de 70 vivienda afectadas y algunas personas lesionadas. Afortunadamente no hubieron víctimas mortales durante el evento que llenó de pánico a los pobladores de los lugares afectados.

De tu interés: Motociclista lesionado al impactar contra un vehículo en Juigalpa

"Hijo yo estaba solita en mi casa y de pronto escuché un estruendo, seguido de eso miré como se empezó a levantar todo el techo de la casa. Yo lo que hice fue salir corriendo y ponerme debajo de un palo, ahí me agarré duro hasta que pasó todo. Fue algo rápido; pero gracias a Dios a mi no me pasó nada ni a mis vecinos. Lo bueno es que ya estamos recibiendo ayuda de la alcaldía y el Gobierno de Nicaragua, que siempre están al pendiente de lo que le pasa al pueblo, agradecidos siempre con ellos", dijo doña Socorro Palacios, quien se vio afectada por lo sucedido.

Foto: Fuertes vientos causan estragos en viviendas de Nagarote/TN8

Entre los lugares más afectados se encuentran el barrio Jerónimo López I y II, San Martín I y II, El madroño y El Porvenir. El Gobierno municipal de Nagarote encabezado por su alcalde Juan Gabriel Hernández y miembros del COMUPRED, Ministerio de Salud, Cruz Roja Nicaragüense, Policía Nacional entre otras Instituciones brindaron respuesta inmediata a las diferentes familias afectadas.

"Desde el momento en que fuimos avisados de lo sucedido nos pusimos manos a la obra para no dejar a nuestro pueblo solo con esto que han vivido. Para esta época del año y con el invierno acercándose, es común este tipo de situaciones por los cambios y choques de temperaturas, originan estos fuertes vientos que dejan como consecuencia situaciones como esta", afirmó el alcalde.

#Sucesos | Personal de la alcaldía encabezado por el alcalde están recorriendo todos los sectores afectados para brindar ayuda de forma inmediata. pic.twitter.com/CViQPiW1QW — TN8 Nicaragua (@canaltn8) April 20, 2021

"Aquí estamos, ya son más de tres horas de lluvia seguida en los que hemos estado al lado de nuestra gente, recibiendo las orientaciones desde el Gobierno central, presidido por el comandante Daniel y la compañera Rosario que siempre están preocupados por los más necesitados", mencionó alcalde.

"Estamos trayendoles de comer, pues no hay condiciones como para ponerse a cocinar en este momento, luego procederemos a brindarles frazadas y sábanas para que pasen bien la noche. Ya mañana con datos oficiales y evacuaciones detalladas podremos ayudar a cada familia según su necesidad", recalcó el alcalde de esta localidad.

#Sucesos | Los fuertes vientos que azotaron esta tarde varios barrios del municipio de #Nagarote dejaron a varias familias con daños en sus viviendas, incluso varias sucumbieron en su totalidad. pic.twitter.com/NelqLegeOi — TN8 Nicaragua (@canaltn8) April 20, 2021

Varias familias cuyas casas perdieron casi por completo el techo, decidieron refugiarse en una iglesia por el temor de que está situación se repitiera en el transcurso de la noche.

"Fue algo espantoso, empezó el viento con una brisa, de repente el viento aumentó su fuerza y llevó casas completas y techos en otras", declaraba uno de los afectados.

Daños materiales

"Solo de recordar me dan ganas de llorar y el miedo regresa a mí. A mi esposo, parte del techo cuando se levantó y cayó le dio a él; gracias a Dios no nos pasó nada. Todo se nos llevó, solo nos quedamos con lo que andamos puesto. Espero que el Gobierno nos ayude a como lo ha hecho siempre para salir adelante después de este mal rato", relató otra de las afectadas.

Todo el personal de la alcaldía estaba trasladándose a los lugares afectados para iniciar con la limpieza y evaluación de daños detallada y tener así una base para empezar con toda la ayuda necesaria a estas familias.