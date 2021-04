Triple colisión en la Cuesta El Plomo dejó millonarias pérdidas materiales

Agentes de Tránsito Nacional se hicieron presentes al lugar de lo ocurrido para dar inicio con la investigaciones pertinentes Foto: TN8



Dos cabezales y un vehículos, protagonizaron un aparatoso accidente de tránsito en la Cuesta El Plomo, lo que dejó como resultado pérdidas totales en dos de los vehículos involucrados.

El hecho se produjo por la supuesta irresponsabilidad de uno de los conductores, quien según testigos, viajaba a exceso de velocidad y en aparente estado de ebriedad.

"Hermano, yo venía en mi preferencia, iba hacia la refinería porque acabo de completar un viaje, ya venía a descansar, en eso yo veo que el sujeto venía desmangado (exceso de velocidad) y venía metido en mi carril, a mí no me da tiempo de esquivarlo e impactó contra él, supuestamente él se quedó sin frenos, pero yo noté que venía ebrio; gracias a Dios salí ileso del impacto, porque para lo que ocurrió, era para que yo quedará coto ahí, pero, gracias al de arriba, resulté ileso", alegó , Erick Rodríguez, conductor involucrado.

Agentes de Tránsito Nacional se hicieron presentes al lugar de lo ocurrido para dar inicio con la investigaciones pertinentes y regular el tráfico debido a que estaba congestionado, al realizar la prueba con el alcoholímetro a uno de los conductores, reflejó que tenía 1.36 gramos de alcohol por litro de sangre.

Investigaciones policiales

"Yo venía de arriba de la cuesta, cuando ya venía por el monumento sentí que los frenos se me fueron, ya no podía frenar, mucho menos esquivar si en el otro carril venían varios vehículos, cuando ya estoy aquí abajo, no pude hacer nada e impacté contra el otro cabezal, yo salí bien del accidente pero eso no es lo que importa, mi camión quedó destruido y en él yo trabajo", refirió entre lágrimas Walter Dávila, conductor.

Miembros del Cuerpo de Bomberos Unificados igualmente se hicieron presentes al lugar para limpiar la carretera, ya que había derramamiento de aceite.

Este suceso debe servir de ejemplo para otros conductores, y saber la magnitud de daños que puede ocasionar el conducir en estado etílico.