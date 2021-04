León: Hombre se escapa al balneario de Poneloya y desaparece en el mar

Foto: Hombre se escapa al balneario de Poneloya y desaparece en el mar/ TN8

Desde horas de la tarde de este viernes está desaparecido en las aguas del balneario de Poneloya, Eliezer Laureano Sandoval Mendoza, de 27 años de edad, este hombre se introdujo al mar y no volvió a salir.

Familiares junto a los brigadistas del COMUPRED de la zona costera se encuentran en la búsqueda del cuerpo, según Heysel Orozco, esposa del desaparecido, supuestamente el hombre salió de la casa para el trabajo.

"El salió como que iba a trabajar como a las 7 de la mañana, que iba a buscarle venta a una madera que le habían encargado unos amigos en Sutiaba, hasta ahí. No sé ni con quienes andaba, él salió solo", señaló Orozco.

La noticia llegó a los familiares cuando una mujer que acompañaba al hombre desaparecido, informó del lamentable hecho.

"Mi mamá me llamó a mí que la habían llamado, que él se había desaparecido, se había metido al agua y que no había salido, nosotros nos asustamos porque no sabíamos que andaba aquí en el mar, ella nos entregó la ropa, no la conocemos a saber quién es. Ella dice que solo escuchó el alboroto, que se había metido, ella guardó la ropa para que no se la llevara", indicó Margina Toval, hermana del desaparecido.

De acuerdo a los lugareños, hay algunas zonas del mar que representan un peligro para los bañistas, es por ello, que tienen que acatar las recomendaciones de las autoridades competentes.

"El problema es que aquí hay un remanse y si no conoce el que se va a meter ahí corre peligro; uno le advierte a la gente que no se meta ahí porque es peligroso. Hay que darle 24 horas para que salga a flote", expresó Cástulo Andrés Contreras, habitante de Poneloya.

"Aquí nosotros lo que estamos haciendo es apoyar a la familia para buscar cómo recuperar el cuerpo y entregárselo a ellos, ahorita vamos hacer una búsqueda del cuerpo en la marea que va a llenar", agregó Ashly Ortega, integrante de las brigadas del COMUPRED en Poneloya, León.