Someten, golpean y patean a ladrón que atacó a dos ancianas en Managua

Foto: Sujeto que recibió paliza por cometer robo / TN8

"¡Te voy a sacar el aire hijo de p&@a"; "¡agárrenlo de donde más le duele!"; "¡atacó a las doñitas, si son unas viejitas!", eran las palabras de un indignado grupo de personas que se dieron a la tarea de capturar y dar una buena paliza hasta por debajo de los dientes, a un sujeto que a punta de golpes supuestamente intentó despojar de pertenencias a dos ancianas en los semáforos de La Ramac, Managua.

Las víctimas portaban una cantidad menor a los 80 córdobas y en ese momento esperaban una unidad de transporte; mientras una se dirigía al trabajo a solicitar permiso para ir a la clinica, la otra llevaba como destino el Mercado Oriental.

Te interesa: Motorizados armados despojan de celular a mujeres en Managua (VIDEO)

"La señora está en la parada, cuando la miramos forcejeando con él (...) La vino a atacar a la dama, nosotros vamos a descargar en el (Mercado) Oriental pero la venimos a socorrer, allá está otra viejita y también como a esta señora la atacó; como todo ciudadano me dispuse a ayudar, usted sabe", dijo uno de los indignados testigos.

"Ellos me estaban apoyando, me agarró del cuello queriendo ahorcarme, me pegó en la boca del estómago, y yo lo que hice fue defenderme. Pensó que andaba dinero y solo dos billetes de a 20 andaba en la cartera. A esta otra viejita también la golpeó, se le aventó encima, está bueno que le peguen", dijo una de las víctimas.

El señalado evitó dar su nombre pero en medio de la rabia de pobladores afirmaron que habita en Batahola Norte, Managua.

Lucha contra la delincuencia

Foto: Sujeto que recibió paliza por cometer robo / TN8

Los ladrones en su mayoría atacan a la población más vulnerable, ancianos, niños, mujeres embarazadas para llevar a cabo sus delitos, por eso es importante que esta parte de la población circule acompañado.

Dado que los enfurecidos ciudadanos circulaban en un bus, en ese mismo subieron al sujeto y lo entregaron a los agentes policiales más cercanos, los cuales coordinaron su traslado a la estación policial correspondiente donde la víctima interpondria su formal denuncia.

Recuerde no mostrar objetos de valor en las calles, no circule ni cuente grandes cantidades de dinero, y si ve a alguien sospechoso retírese con prudencia y busque ayuda de la persona más próxima que encuentre.