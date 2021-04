Imprudencia de busero deja a niño de 12 años lesionado en Managua

Foto: busero deja a niño de 12 años lesionado / TN8

El niño Jaime José Reyes, de 12 años, salió junto a su cuñado Francisco Javier Ondoy a ganarse la vida como recolector de chatarra, sin pensar que ya al caer la tarde terminaría hospitalizado.

Resultó con una herida de gravedad en su pierna izquierda al ser cortado con un trozo de metal del carretón, halado por un caballo en el que se transportaba, al ser impactado por una unidad de transporte urbano colectivo que cubre la ruta 195.

Supuestamente el conductor de la unidad, Wilmer José Paredes Blandón, de 38 años, pretendía aventajar y para no colisionar con un vehículo que estaba estacionado, colisionó el carretón e irresponsablemente se había dado a la fuga. Ambos circulaban de norte a sur.

“Él venía pitando sofocándome desde la vuelta, al llegar aquí pretendía aventajar y por no darle a ese carro blanco que esta ahí me pegó a mí y el niño se cortó la pierna con esa punta del carretón, y después cayó ahí en el adoquinado, para colmo se fue y si no es por unos motorizados que lo siguieron no se hace responsable”, dijo Wilmer Paredes, quien llevaba el carretón.

“Venía súper rápido el busero y le pegó al carretón por no darle al otro carro cuando iba aventajar, sacó al niño volando y el caballo también se fue pero unos en moto lo siguieron hasta que se regresara”, manifestó una pasajera de unidad.

El menor recibió la asistencia en el lugar a manos de técnicos en emergencias medicas de cruz roja y una vez estabilizado fue trasladado al hospital del niño, Manuel de Jesús Rivera "La Mascota”.

La Policia Nacional se hizo presente al lugar y el conductor del bus fue detenido mientras se determina su responsabilidad en el accidente registrado del Puente El Paraisito, una cuadra al sur, una arriba, una al sur, en el barrio María Auxiliadora, Managua.