Varios lesionados tras choque entre bus, camión y moto en Estelí

Foto: Aparatoso choque entre bus, camión y moto en Estelí / TN8

En horas de la mañana del jueves 15 de abril, al norte del municipio Estelí, se registró un accidente de tránsito donde se vio involucrado un motociclista, un furgón y un bus, resultando varias personas lesionadas.

Un motociclista identificado como William Galeano Flores de 24 años de edad, circulaba en el km 155 al norte del municipio Estelí, quien impactó con un equino cuando se le cruzó en la vía, cayendo en la Carretera Panamericana; Óscar González Domínguez de 43 años, quien conducía un furgón con placa AL 6073 en la misma dirección del joven, para no arrollarlo decidió esquivarlo e ingresó en la vía contraria, estrellándose con una unidad de transporte público.

“El motociclista impactó con un equino, gracias Dios que venía despacio y me percaté a tiempo cuando el joven cayó y quedó casi en medio de la carretera, me salí de mi carril para no atropellarlo, eso fue lo primero que hice para salvar una vida pero en ese memento circulaba un bus con pasajeros e impacté con el de frente. Me bajé rápido para ayudar a las personas que resultaron con lesiones, lamentablemente son cosas que pasan y uno no puede evitar”, manifestó Domínguez, conductor del furgón.

Atención a lesionados

Los pasajeros de la ruta que cubre Estelí, Ocotal y Murra resultaron con golpes, llevando la peor parte el conductor de la unidad de transporte colectivo, mientras que el potrillo murió bajo el pesado automotor.

Estos lesionados fueron atendidos en el lugar por miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos y luego trasladados al Hospital San Juan de Dios de Estelí, donde están siendo evaluados por médicos de turno.

Agentes de Tránsito Nacional se presentaron al lugar del incidente para determinar las causas del suceso que dejó varias personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.